La scaletta di Umberto Tozzi, L'ultima notte rosa - La grande festa in onda oggi 4 dicembre 2025 su canale 5.
La scaletta de L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi che canale 5 ha deciso di mandare in onda oggi è ricchissima di brani che hanno scritto la storia della musica italiana e fatto da colonna sonora alle storie non solo dei fan di Tozzi, ma anche di persone che seguono altri artisti. In 50 anni di carriera, Umberto Tozzi ha collezionato una marea di successi e, la scaletta dell’ultimo concerto che ha tenuto all’Arena di Verona con cui ha messo fine alla sua carriera live, comincia con Notte rosa, brano del 1981 e che ha regalato grandi soddisfazioni all’artista.
Il concerto, poi, continuerà con brani che esibirà insieme a Raf ovvero Gente di mare, canzone conosciutissima sia dai coetanei di Tozzi che dalle generazioni più giovani e Self control, canzone che Raf ha pubblicato nel 1984. La scaletta, poi, prevede i duetti di Tozzi con Marco Masini con cui si esibirà su alcune delle canzoni più belle dedicate all’amore ovvero Gli innamorati e T’innamorerai.
Scaletta Umberto Tozzi – La grande festa: tutte le canzoni
La scaletta dell’ultima notte rosa di Umberto Tozzi prevede altre canzoni che Tozzi esibirà da solo, ma anche in coppia come Italodisco, hit estiva dei The Kolors e che eseguirà proprio con quest’ultimi e Tu che intonerà insieme a Stash. Nella scaletta, poi, non mancano brani iconici del repertorio di Tozzi come Gloria, Ti amo e Si può dare di più con cui l’artista ha vinto il Festival di Sanremo 1987 con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.
La scaletta della serata, dunque, prevede le seguenti canzoni:
Notte rosa
Gente di mare (con Raf)
Self control (con Raf)
Gli innamorati (con Marco Masini)
T’innamorerai (con Marco Masini)
Immensamente
Qualcosa qualcuno
Lei
Eva
Io camminerò
Donna amante mia
Dimentica dimentica
Il grido
Dimmi di no
Vento d’aprile
Io muoio di te
Stella stai
Italodisco (con i The Kolors)
Tu (con i The Kolors)
Ti amo
Gli altri siamo noi
Si può dare di più
Gloria (con tutti gli ospiti)