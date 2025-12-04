La scaletta di Umberto Tozzi, L'ultima notte rosa - La grande festa in onda oggi 4 dicembre 2025 su canale 5.

La scaletta de L’ultima notte rosa di Umberto Tozzi che canale 5 ha deciso di mandare in onda oggi è ricchissima di brani che hanno scritto la storia della musica italiana e fatto da colonna sonora alle storie non solo dei fan di Tozzi, ma anche di persone che seguono altri artisti. In 50 anni di carriera, Umberto Tozzi ha collezionato una marea di successi e, la scaletta dell’ultimo concerto che ha tenuto all’Arena di Verona con cui ha messo fine alla sua carriera live, comincia con Notte rosa, brano del 1981 e che ha regalato grandi soddisfazioni all’artista.

Il concerto, poi, continuerà con brani che esibirà insieme a Raf ovvero Gente di mare, canzone conosciutissima sia dai coetanei di Tozzi che dalle generazioni più giovani e Self control, canzone che Raf ha pubblicato nel 1984. La scaletta, poi, prevede i duetti di Tozzi con Marco Masini con cui si esibirà su alcune delle canzoni più belle dedicate all’amore ovvero Gli innamorati e T’innamorerai.

Scaletta Umberto Tozzi – La grande festa: tutte le canzoni

La scaletta dell’ultima notte rosa di Umberto Tozzi prevede altre canzoni che Tozzi esibirà da solo, ma anche in coppia come Italodisco, hit estiva dei The Kolors e che eseguirà proprio con quest’ultimi e Tu che intonerà insieme a Stash. Nella scaletta, poi, non mancano brani iconici del repertorio di Tozzi come Gloria, Ti amo e Si può dare di più con cui l’artista ha vinto il Festival di Sanremo 1987 con Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.

La scaletta della serata, dunque, prevede le seguenti canzoni:

Notte rosa

Gente di mare (con Raf)

Self control (con Raf)

Gli innamorati (con Marco Masini)

T’innamorerai (con Marco Masini)

Immensamente

Qualcosa qualcuno

Lei

Eva

Io camminerò

Donna amante mia

Dimentica dimentica

Il grido

Dimmi di no

Vento d’aprile

Io muoio di te

Stella stai

Italodisco (con i The Kolors)

Tu (con i The Kolors)

Ti amo

Gli altri siamo noi

Si può dare di più

Gloria (con tutti gli ospiti)