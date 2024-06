Scaletta Vasco Rossi: concerto a Bari oggi 26 giugno 2024/ Da Blasco allo spettacolo di Albachiara

Vasco Rossi: oggi 26 giugno 2024 il secondo concerto a Bari

Dopo il grande successo ottenuto con il primo dei quattro concerti di Bari, oggi mercoledì 26 giugno 2024, Vasco Rossi torna in concerto allo stadio San Nicola con uno show tutto da vivere dalla prima all’ultima canzone in scaletta che si preannuncia assolutamente spettacolare e che sta scatenando l’entusiasmo dei fan storici del Komandante che potranno riascoltare dopo tanto tempo anche brani che non eseguiva live da diversi anni. In un San Nicola totalmente sold out, Vasco Rossi è pronto a donarsi totalmente al suo pubblico che aspetta solo di rivedere nuovamente il rocker sul palco insieme alla sua band.

Scaletta Vasco Rossi, concerto a Bari oggi 25 giugno 2024/ La prima di 4 date al San Nicola: le canzoni

Quello di oggi, inoltre, sarà un concerto speciale perché i fan di Vasco potranno festeggiare nel migliore dei modi anche il compleanno di Stewf Burns, chitarrista storico del Komandante dopo aver festeggiato quello di Alberto Rocchetti nel corso del concerto del 25 giugno 2024. Anche oggi, tuttavia, le vere protagoniste dello show saranno le canzoni in scaletta con cui il popolo di Vasco potrà ripercorrere la sua straordinaria carriera.

Scaletta Concerto Vasco Rossi a San Siro oggi 20 giugno 2024/ Ultima data a Milano: poi live a Bari

Scaletta Vasco Rossi del concerto di Bari: canzoni storiche per veri fan

Se la chiusura della scaletta del concerto di Vasco Rossi di Bari resta sempre la stessa degli altri tour con Vita Spericolata, Canzone e Albachiara, tutte le altre canzoni presenti in scaletta ripercorrono una carriera lunga più di 40 anni con brani conosciuti soprattutto da quelli che si definiscono i fan storici del rocker. Tra le canzoni più amate presenti in scaletta spiccano Jenny è pazza, eseguita prima della conosciutissima Sally, La strega e Occhi blu presenti in un medley capace di accontentare sia la parte più romantica del popolo di Vasco che quella più rock.

Elisa Del Mese, chi è la prima fan di Vasco a togliersi il reggiseno/ "Smisero tutti di guardare il palco"

Pubblico pronto a scatenarsi anche sulle note di Un gran bel film e La fine del millennio per poi emozionarsi su un brano struggente come Dillo alla luna. Tra i brani con cui Vasco urla contro la società attuale, poi, non potevano mancare in scaletta canzoni come Gli spari sopra e C’è chi dice no.

Scaletta Vasco Rossi, concerto di Bari: tutti i brani

“Blasco” Rossi

Asilo “republic”

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Interludio 024 / Echo Lake

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star ferma! / Tu vuoi da me qualcosa / Occhi blu / Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara

© RIPRODUZIONE RISERVATA