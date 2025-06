La scaletta dell'attesissimo concerto di Vasco Rossi in programma oggi, venerdì 27 giugno 2025, allo stadio Olimpico di Roma.

Tutto pronto per il gran finale del tour 2025 di Vasco Rossi che chiude a Roma con due attesissimi concerti. Dopo il Circo Massimo, il rocker torna allo Stadio Olimpico dove oggi, venerdì 27 giugno, è pronto a far esplodere di gioia i 60mila fan arrivati nella capitale da ogni parte d’Italia per assistere ad uno spettacolo che, ogni anno, si rinnova totalmente. Sulla scena musicale da oltre 50 anni, Vasco Rossi, ogni estate, si conferma il re assoluto degli stadi con date sold out mesi prima e scalette che riescono sempre a stupire il suo popolo.

Lorena Dini, fidanzata di Diodato: chi è?/ Fotografa brasiliana di moda e musica

Un live non è mai uguale ad un altro e, con la collaborazione dei suoi musicisti, regala non solo nuovi arrangiamenti di pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana, ma anche scalette che rispecchiano un determinato tema. Quello del tour 2025 è la celebrazione della vita in tutte le sue sfaccettature e non è un caso che, nella scaletta, siano presenti brani che omaggiano la vita che, pur essendo difficile e ricca di sfide, vale sempre la pena di essere vissuta totalmente.

Carl Brave, chi è?/ Da cestista a stella del rap: "In questi anni mi è accaduto di tutto..."

Scaletta Vasco Rossi a Roma: tutte le canzoni del concerto allo Stadio Olimpico oggi 27 giugno 2025

Con un tour dedicato alla celebrazione della vita, Vasco Rossi rivoluziona totalmente la scaletta iniziando con una delle sue canzoni più celebri e più amate dai fan. Chi è abituato a seguire il Komandante in tour, sa che il gran finale di ogni concerto è formato dalla cosiddetta triade ovvero Vita spericolata, Canzone e Albachiara. Con la scaletta del tour 2025, invece, tutto cambia perché lo show si apre con Vita spericolata, l’inno alla vita per eccellenza del suo repertorio.

In scaletta, poi, spiccano brani storici del suo repertorio come “Ed il tempo crea eroi”, presente nel primo album di Vasco del 1978. Lo spettacolo, poi, diventa ancora più intenso con la presenza di brani che non eseguiva in concerto da diversi anni come “…Ma cosa vuoi che sia una canzone?”, eseguita per l’ultima volta l’1 luglio 2017, giorno del mitico concerto di Modena Park per festeggiare i 40 anni di carriera. Presenti, inoltre, ben quattro brani dell’album “Nessun pericolo per te” ovvero “Io perderò”, “Mi si escludeva”, “Sally” e “Un gran bel film”.

Coez, chi è?/ La carriera, il successo e la storia finita male con l'ex fidanzata Lola

SCALETTA