La scaletta del concerto di Vasco Rossi allo stadio Olimpico di Roma oggi 28 giugno: tutte le canzoni che celebrano la vita.

Quando Vasco Rossi chiama, Roma risponde e così, dopo il sold out di ieri, oggi 28 giugno 2025, si replica con la seconda data allo Stadio Olimpico nonché ultima rappa di un tour trionfale durante il quale il Komandante ha voluto celebrare la vita in tutte le sue sfaccettature in un periodo storico particolarmente complicato. E lo ha fatto non solo con le canzoni, ma anche con parole con cui ha condannato la guerra e la morte degli innocenti. “Basta con la guerra a Gaza, basta con la strage di civili innocenti, di donne, bambini e anziani. Nessuna guerra è giusta, tutte le guerre sono contro l’umanità. Chi è d’accordo con le guerre? Solo i farabutti che le scatenano, che governano il mondo e poi si nascondono nei loro bunker perché sono dei vigliacchi. Noi siamo per la pace. Pace, amore e musica”.

Parole dure quelle di Vasco e che richiamano concetti espressi anche in canzoni che sono diventate un manifesto per i suoi fan e che, seppur scritte anni fa, sono attualissime come Mi si escludeva e Gli spari sopra con cui condanna non solo il razzismo, il bullismo e l’odio ma condanna anche la sete di potere dei potenti del mondo.

Scaletta Vasco Rossi a Roma: tutte le canzoni del concerto allo Stadio Olimpico oggi 28 giugno 2025

Oltre a Mi si escludeva e Gli spari sopra, nella scaletta del concerto dello Stadio Olimpico di Roma di oggi 28 giugno, Vasco celebra la vita e la pace, quella vita che ha assaporato con entusiasmo e desiderio e che l’ha portato a diventare uno dei cantautori con canzoni che sono diventate dei veri e propri inni a partire da Vita spericolata con cui ha deciso di aprire il live.

Non poteva mancare, poi, in scaletta un brano come “Vivere non è facile” con cui affronta le varie difficoltà che si incontrano nell’arco dell’esistenza. Spazio, poi, a brani come Un gran bel film, ma anche all’immancabile Rewind.

SCALETTA