È un grande giorno per i fan di Vasco Rossi: il cantante apre oggi, 31 maggio 2025, il suo nuovo tour e lo fa da Torino, dallo stadio Olimpico. Una serata all’insegna dei grandi successi del rocker romagnolo, che per l’evento porterà sul palco, nella scaletta, anche nuove versioni di alcuni suoi brani iconici. La prima grande novità della scaletta Vasco Rossi sta nell’apertura e nella chiusura del concerto: sarà, infatti, Vita Spericolata, ad aprire la serata dei suoi nuovi eventi, quando da anni è invece tra gli ultimi brani esibiti.

Sarà invece Albachiara a chiudere l’evento di Vasco Rossi, la cui durata è di due ore circa. Blasco sarà accompagnato sul palco da una band ricca di musicisti, dalle chitarre al trombone. Direttore musicale, nonché chitarrista, sarà Vince Pastano, ma non mancherà al suo fianco l’iconico Stef Burns. Andrea Ferrario sarà al sassofono, mentre Tiziano Bianchi alla tromba e Roberto Solimando al trombone.

Scaletta Vasco Rossi, tutte le canzoni del concerto di Torino del 31 maggio 2025

Ma come sarà composta la scaletta del concerto di Torino di Vasco Rossi del 31 maggio 2025? Dopo aver rivelato le canzoni di apertura e di chiusura, segnaliamo che, per l’evento, il cantante ha pensato di riportare in scaletta anche alcuni brani assenti da anni e più ricercati del suo repertorio. Parliamo di ‘Sono innocente ma’ e ‘Vivere non è facile’. Vasco si esibirà inoltre nel brano ‘Valium’. Di seguito vi lasciamo la scaletta completa del concerto:

Vita spericolata

Sono innocente ma

Valium

Vivere

Mi si escludeva

Gli spari sopra

Quante volte

Ed il tempo crea eroi

Un gran bel film

Vivere non è facile

Interludio 2025

Buoni o cattivi

Basta poco

Siamo qui

C’è chi dice no

Io perderò

La strega (la diva del sabato sera) / Cosa vuoi da me / Vuoi star

ferma! / u vuoi da me qualcosa / Una canzone per te / Va bene, va

bene così

Rewind

E adesso che tocca a me

Sally

Senza parole

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Canzone

Albachiara