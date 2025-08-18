Scaletta di Vasco Rossi – I magnifici 7, concerto in onda su Canale 5: ecco tutte le canzoni che ascolteremo durante il concerto

Tante sono le canzoni che Vasco Rossi canterà nel suo spettacolo, ormai iconico, I Magnifici 7, in onda su Canale 5 oggi 18 agosto 2025. Un concerto andato in scena lo scorso anno a San Siro, durante il quale ai brani iconici del cantante sono stati affiancati anche aneddoti e momenti più intimi. Ma quali sono queste canzoni e qual è la scaletta prevista?

Claudio Golinelli, detto ‘Il Gallo’: chi è il bassista storico di Vasco Rossi/ Dal 1980 accanto a Blasco

Sono ben 25 le canzoni che il pubblico di Canale 5 ascolterà nel corso del concerto Vasco Rossi – I magnifici 7, che è dunque un docufilm che ripercorre la carriera del rocker attraverso i suoi brani più celebri ma anche quelli che hanno segnato momenti importanti e vere proprio svolte nella sua musica. Parliamo di canzoni come Albachiara, un vero e proprio inno, così come Sally o ancora Jenny è pazza. Si continuerà con l’iconica Rewind, ma ci sarà anche Bollicine o Quanti anni hai.

Chi sono i figli di Vasco Rossi, Davide, Lorenzo e Luca/ Nati da tre mamme diverse

Scaletta Vasco Rossi – I magnifici 7: tutte le canzoni del concerto su Canale 5

La scaletta Vasco Rossi – I magnifici 7 avrà inizio con Gli spari sopra, brano che mira a denunciare l’ingiustizia e l’oppressione e che negli anni è diventato un vero e proprio inno di protesta, e si conclude poi con un medley fatto dalle celeberrime Vita spericolata e Canzone. La chiusura del concerto non poteva che essere con la canzone Albachiara, che spesso il cantante utilizza come gran finale dei suoi eventi.

Di seguito la scaletta completa del concerto.

Gli spari sopra

Gli sbagli che fai

Quanti anni hai

Come stai

Vivere senza te

Bollicine

Chi è Maria Gabriella Sturani, ex compagna di Vasco Rossi, e com'è morta/ Il triste addio nel 2024

Jenny è pazza

Sally

Domenica lunatica

Un gran bel film

La fine del millennio

Gli angeli

Basta poco

C’è chi dice no

Medley: La strega

Cosa vuoi da me

Vuoi star ferma!

Tu vuoi da me qualcosa

Occhi blu

Incredibile romantica / Ridere di te

Rewind

Il mondo che vorrei

Dillo alla Luna

Se ti potessi dire

Siamo solo noi

Vita spericolata / Canzone

Albachiara