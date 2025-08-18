Scaletta di Vasco Rossi – I magnifici 7, concerto in onda su Canale 5: ecco tutte le canzoni che ascolteremo durante il concerto
Tante sono le canzoni che Vasco Rossi canterà nel suo spettacolo, ormai iconico, I Magnifici 7, in onda su Canale 5 oggi 18 agosto 2025. Un concerto andato in scena lo scorso anno a San Siro, durante il quale ai brani iconici del cantante sono stati affiancati anche aneddoti e momenti più intimi. Ma quali sono queste canzoni e qual è la scaletta prevista?
Sono ben 25 le canzoni che il pubblico di Canale 5 ascolterà nel corso del concerto Vasco Rossi – I magnifici 7, che è dunque un docufilm che ripercorre la carriera del rocker attraverso i suoi brani più celebri ma anche quelli che hanno segnato momenti importanti e vere proprio svolte nella sua musica. Parliamo di canzoni come Albachiara, un vero e proprio inno, così come Sally o ancora Jenny è pazza. Si continuerà con l’iconica Rewind, ma ci sarà anche Bollicine o Quanti anni hai.
Scaletta Vasco Rossi – I magnifici 7: tutte le canzoni del concerto su Canale 5
La scaletta Vasco Rossi – I magnifici 7 avrà inizio con Gli spari sopra, brano che mira a denunciare l’ingiustizia e l’oppressione e che negli anni è diventato un vero e proprio inno di protesta, e si conclude poi con un medley fatto dalle celeberrime Vita spericolata e Canzone. La chiusura del concerto non poteva che essere con la canzone Albachiara, che spesso il cantante utilizza come gran finale dei suoi eventi.
Di seguito la scaletta completa del concerto.
Gli spari sopra
Gli sbagli che fai
Quanti anni hai
Come stai
Vivere senza te
Bollicine
Jenny è pazza
Sally
Domenica lunatica
Un gran bel film
La fine del millennio
Gli angeli
Basta poco
C’è chi dice no
Medley: La strega
Cosa vuoi da me
Vuoi star ferma!
Tu vuoi da me qualcosa
Occhi blu
Incredibile romantica / Ridere di te
Rewind
Il mondo che vorrei
Dillo alla Luna
Se ti potessi dire
Siamo solo noi
Vita spericolata / Canzone
Albachiara