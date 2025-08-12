Scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2025, 1a puntata 12 agosto 2025 questa sera su Italia 1: tutti i cantanti da Gaia a Bianca Atzei e Alfa

È tutto pronto per il concerto di questa sera, martedì 12 agosto 2025, su Italia 1 di Yoga Radio Estate 2025. Rebecca Staffelli e Stefano Corti saranno i padroni di casa che condurrà non solo il pubblico in piazza ma soprattutto i telespettatori da casa in un viaggio nella grande musica con la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2025 da quella pop alla dance passando per l’indie ai nuovi talenti ed i mostri sacri della musica leggera.

Dando un’occhiata alla scaletta Radio Bruno Estate 2025, infatti, non si può non notare come questa sera saliranno sul palco i grandi nomi che con le loro hit stanno facendo ballare tutti quest’estate. Dai talenti usciti dall’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi come Jacopo Sol e Nicolò Filippucci, agli artisti affermati come Iva Zanicchi (accompagnata da A-Clark e Vinny), Ermal Meta e Francesco Gabbani. Nelle prossime serate, invece, interverranno Orietta Berti e Big Mama e tanti altri.



Da Alfa ad Aaron passando per Gaia e Cristina D’Avena: la scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2025

Il concerto evento andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.00 circa, sarà condotto da Rebecca Staffelli e Stefano Corti ma interverrà anche il noto spaker Enzo Ferrari. La serata è stata registrata il 24 giugno scorso nella splendida Piazza Aurelio di Saffi a Forlì. L’evento si può seguire in diretta sulla rete Mediaset o in streaming, sia in contemporanea che dopo la messa in onda, sulla piattaforma Mediaset Infinity. Di seguito riportiamo la presunta scaletta Yoga Radio Bruno Estate 2025 con tutti i cantanti che si esibiranno sul palco, non ufficiale ma circola sul web da diverse ore in attesa di comunicazioni certe ed affidabili.

*Alfa

*Gaia

*Francesco Gabbani

*Anna

*Rocco Hunt

*Clara

*Iva Zanicchi con A-Clark e Vinny

*Rkomi

*Ermal Meta

*Nicolò Filippucci

*BNKR44

*Francesca Michielin

*Jacopo Sol

*Shade

*Cristina D’Avena

*Bianca Atzei

*Aaron