È previsa per questa sera, 11 luglio 2025, l’ultima serata dello Yoga Radio Bruno Estate, il festival estivo dell’omonima radio che va in scena a Modena, in piazza Roma, con una scaletta ricca di artisti amati da tutte le età. A condurre l’evento musicale è il trio composto da Rebecca Staffelli, Stefano Corti ed Enzo Ferrari, che annunceranno sul palco gli artisti che quest’anno hanno già sfornato dei veri e propri tormentoni estivi.

Una scaletta, quella del concerto di Radio Bruno, che conta ben 21 artisti: molti giovani ma anche apprezzate nuove leve delle musica italiana, come Joan Thiele e Chiamamifaro. Al loro fianco, artisti con una carriera solida come Noemi, Anna Tatangelo e Rocco Hunt. Al momento, non è disponibile la scaletta con l’ordine di uscita degli artisti ma solo la lista completa dei cantanti. Si esibiranno sul palco, in ordine alfabetico: Anna Tatangelo, Antonia, Baby K, Bianca Atzei, Chiamamifaro. E ancora Fabio Rovazzi, Paola Iezzi e Dani Faiv; Fred De Palma, Joan Thiele, LDA, Levante, Noemi. La scaletta si conclude con i nomi di Rhove, Rocco Hunt, Sangiovanni, Serena Brancale, Shablo, Joshua, Tormento e Mimì.

Come seguire il concerto Yoga Radio Bruno Estate di oggi 11 luglio 2025 in diretta e in streaming

Ma com’è possibile seguire il concerto Yoga Radio Bruno Estate in diretta e in streaming? È il sito ufficiale della radio a comunicare che l’evento sarà visibile in diretta televisiva sul digitale terrestre: basterà posizionarsi sul canale 73 per le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Per coloro che non riescono ad accedere a questo canale, il concerto è visibile in streaming attraverso l’App di Radio Bruno, scaricabile su smartphone e tablet. Ma non è finita qui: è possibile infine seguire il concerto ascoltandolo in radio.

