Yoga Radio Estate 2025 scaletta, tutti i cantanti sul palco di Modena per l’ultima puntata di oggi 2 settembre su Italia 1.
Le bella stagione sarà anche prossima al tramonto ma i tormentoni che hanno colorato queste ultime settimane sono pronti a divampare, ancora un’ultima volta, dal palco di Modena. La scaletta Yoga Radio Estate 2025 è un mix di talenti indiscussi della musica italiana, veterani e nuove leve che nel corso delle recenti settimane si sono divertiti a suon di hit e hanno fatto ballare e sognare milioni di appassionati. Dai talenti reduci da Amici a coloro che già da tempo navigano nel mondo discografico; c’è più di un motivo per non perdere l’appuntamento di questa sera – 2 settembre 2025 – in prima serata su Italia 1.
La musica ‘on the road’, come anticipato, tocca questa sera il suolo emiliano e con la precisione Modena; con la firma di Radio Bruno, un cast imperdibile di ospiti e artisti andrà a colorare la serata in compagnia della scaletta Yoga Radio Estate 2025. Lo show – in onda questa sera, 2 settembre – non mancherà di sorprendere con esibizioni inedite e magari qualche medley che racchiuda non solo i successi di questa estate ma anche le canzoni che nel corso degli ultimi anni hanno dominato la scena musicale.
Dominio di ‘Amici’ ma non solo: tutti i cantanti previsti dalla scaletta Yoga Radio Estate 2025
Da TrigNo, The Kolors e Sarah Toscano a Riki ft. Lorella Cuccarini, c’è tanto Amici nella scaletta Yoga Radio Estate 2025 ma non solo. Il duo inedito composto da Michele Bravi e Mida, così come il ritorno degli Eiffel 65 e ancora tanti altri artisti che non solo nel corso delle ultime settimane si sono erti a paladini della musica italiana. Vediamo dunque nello specifico chi questa sera – 2 settembre, su Italia 1 – andrà a far ballare e divertire gli spettatori sul posto e il pubblico da casa.
SCALETTA
The Kolors
BIgMama
Emis Killa
Benji & Fede
Sal Da Vinci
TrigNo
Riki e Lorella Cuccarini
Sarah Toscano e Carl Brave
Eiffel 65
Michele Bravi e Mida
Gemelli Diversi
Sophie and the Giants
Planet Funk
Aka 7even