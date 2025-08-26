La scaletta della nuova puntata di Yoga Radio Estate: tutti i cantanti protagonisti della puntata del 26 agosto 2025.

La scaletta della nuova puntata di Yoga Radio Estate 2025 è davvero ricchissima e propone ben 22 artisti, tra quelli più seguiti e amati, che nel corso della serata su alterneranno sul palco per regalare qualche ora spensierata e assolutamente divertente ed entusiasmante. Protagoniste indiscussa del nuovo appuntamento con lo show di Radio Bruno sono le cantanti che delizieranno tutti con il loro indiscusso talento canoro. Spazio, dunque, ad una vera veterana della musica italiana nonostante sia ancora giovanissima. Anna Tatangelo, da anni protagonista delle classifiche e della scena musicale italiana, questa sera, salirà sul palco di Yoga Radio Estate in tutta la sua bellezza.

Rhove, chi è: il successo con "Shakerando" e le polemiche/ Estate calda tra concerti e incidente

Spazio, poi ad un’artista poliedrica che, oltre a cantare, è anche una grande musicista e che ha conquistare ancora più consensi partecipando all’ultima edizione del Festival di Sanremo ovvero Serena Brancale. Sul palco, poi, arriveranno anche Baby K, Paola Iezzi che si esibirà con Dani Faiv, Antonia, Levante, Bianca Atzei e Chiamamifaro.

Chiamamifaro, chi è: figlia d'arte ad Amici 24/ "La musica è energia e bisogno"

Scaletta Yoga Radio Estate: tutti gli altri artisti del 26 agosto 2025

La scaletta della serata odierna di Yoga Radio Estate, inoltre, prevede anche artisti maschili come Kekko dei Modà che salirà sul palco prima di sbarcare nella giuria di Io canto family. Spazio, poi, a Fabio Rovazzi, Fred De Palma

Joan Thiele e Rhove. Tra i nomi più attesi della serata, poi, spicca anche quello di uno degli ex allievi di Amici più amati dal pubblico ovvero Sangiovanni che è tornato ufficialmente in scena dopo una lunga pausa.

Joan Thiele, chi è: l'avventura a Londra, poi Sanremo nel 2025/ "Sono fidanzata. Le donne..."

Sul palco, poi, arriveranno Shablo, Joshua e Tormento, Mimì e ancora un nome diventato famoso grazie alla partecipazione ad Amici ovvero LDA. Luca D’Alessio, cresciuto con la musica di papà Gigi, è pronto a scatenarsi sul palco facendo ballare tutti.