Scamacca al PSG?/ Calciomercato news, serviranno ulteriori incontri con il Sassuolo

Calciomercato news, l’incontro per Gianluca Scamacca al PSG

Nella sessione di calciomercato estivo si sta vivendo una sorta di tormentone riguardo al possibile trasferimento di Gianluca Scamacca al PSG. L’attaccante di proprietà del Sassuolo, accostato nel recente passato anche ad importanti squadri del nostro campionato come ad esempio l’Inter o il Milan, sarebbe finito nel mirino dei parigini che punterebbero ancora una volta a pescara dalla Serie A un rinforzo utile per il loro organico.

Scamacca al PSG?/ Calciomercato news, nuovo incontro col Sassuolo ed il suo entourage

Il club della Capitale francese ha infatti spesso acquistato giocatori provenienti dal nostro campionato, italiani compresi: basti pensare infatti a Verratti, prelevato direttamente dal Pescara in Serie B, passando per Buffon e adesso anche Gianluigi Donnarumma, prossimo titolare tra i pali scalzando il più esperto Keylor Navas, accostato al Napoli. Quello di Scamacca potrebbe quindi essere l’ultimo degli italiani a trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Calciomercato news, necessari nuovi incontri per Scamacca al PSG

La trattativa per il passaggio di Gianluca Scamacca al PSG sembrava essere entrata nel vivo nelle scorse ore di questa finestra di calciomercato. L’amministratore delegato dei neroverdi Giovanni Carnevali avrebbe infatti incontrato nella giornata di ieri sia il procuratore della punta, l’agente Alessandro Lucci, ed il direttore sportivo dei transalpini Henrique per discutere dell’affare ma la proposta da 30 milioni di euro più 5 di bonus non ha convinto gli emiliani. La richiesta per liberare Scamacca sarebbe infatti di 50 milioni di euro ed il PSG proverà a limare questa cifra con nuovi incontri nelle prossime settimane.

