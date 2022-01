Scamacca alla Juventus?/ Calciomercato: i bianconeri continuano a corteggiarlo

Se ne sta parlando da ormai da diverso tempo ed in queste ore le chances di vedere Gianluca Scamacca alla Juventus in questa o nella prossima sessione di calciomercato sembrano essere sempre maggiori. I dirigenti della Vecchia Signora hanno diversi nomi sui loro taccuini per trovare un nuovo centravanti da regalare a Massimiliano Allegri ma l’italiano pare essere in vantaggio in questa speciale classifica di nomi illustri.

I profili di Mauro Icardi del Paris Saint-Germain o quello di Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal non sembrano infatti convincere a pieno la Juve così come Martial e Cavani del Manchester United oppure anche Luis Muriel dell’Atalanta, preferendo invece puntare su un giovane in ascesa come Scamacca, forti anche del buon rapporto instaurato negli ultimi anni con i dirigenti neroverdi del club emiliano.

CALCIOMERCATO NEWS: PISTA CALDA PER SCAMACCA ALLA JUVENTUS

La possibilità che l’approdo di Scamacca alla Juventus possa concretizzarsi durante il calciomercato non è affatto scarsa. Protagonista quest’anno con la maglia del Sassuolo avendo già messo a segno ben 6 reti in 19 presenze in Serie A, un gol in meno rispetto sia a Dybala che Morata.

