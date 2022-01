Scamacca all’Inter?/ Calciomercato, spunta il Borussia Dortmund ma lui ha già scelto

CALCIOMERCATO NEWS: SCAMACCA ALL’INTER PER L’ATTACCO

Il calciomercato invernale sta per concludersi ma le indiscrezioni più recenti continuano a raccontare del possibile approdo di Gianluca Scamacca all’Inter. Sotto contratto con il Sassuolo fino al giugno del 2025, di Scamacca ha parlato l’amministratore delegato degli emiliani Giovanni Carnevali a margine dell’assemblea di lega tenutasi ieri spiegando: “Dubbi sulla permanenza di Frattesi e Scamacca a gennaio? Per il momento no, però manca ancora qualche giorno. Vediamo un attimo, sicuramente abbiamo un po’ di richieste. La nostra intenzione è quella di trattenerli ancora e poi se ne parlerà più avanti.”

Più probabile dunque che Scamacca possa lasciare i neroverdi in estate così come il suo compagno Davide Frattesi, pure lui nel mirino interista. Il dirigente ha poi proseguito aggiungendo: “Richieste per Scamacca a gennaio? Non solo per lui, anche per altri per fortuna. Offerte italiane? Sì, ma poco. In Italia possibilità di fare investimenti non ce ne sono tante, per fortuna c’è anche il mercato estero.” Attenzione quindi a possibili concorrenti estere.

CALCIOMERCATO NEWS: CONCORRENZA PER SCAMACCA ALL’INTER

I dirigenti nerazzurri sono impegnati su più fronti in questi ultimi giorni di calciomercato ma intanto si continua a lavorare sotto traccia per vedere Gianluca Scamacca all’Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Sassuolo avrebbe ricevuto una proposta dal Borussia Dortmund da 45 milioni di euro per aggiudicarsi il ventitreenne nato a Roma, lasciandolo ai neroverdi in prestito fino a giugno. Tuttavia la volontà del calciatore sarebbe quella di aspettare solamente l’Inter, club che avrebbe individuato come prossimo step per la sua carriera.

