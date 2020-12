Scambiamoci a Natale/ Su Rai 2 il film con Candance Cameron Bure (21 dicembre)

Scambiamoci a Natale va in onda su Rai 2 per il pomeriggio di oggi, lunedì 21 dicembre, a partire dalle ore 15:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2017 che è stata distribuita direttamente sul circuito televisivo con titolo originale Switched for Christmas. La regia di questo divertente film è stata curata da Lee Friedlander mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e scritti dallo stesso regista in collaborazione con Tracy Andreen. Nel cast sono presenti diversi attori piuttosto famosi ed apprezzati anche dal pubblico televisivo italiano come ad esempio Candace Cameron Bure, Mark Deklin, Eion Bailey, Natasha Bure, Cooper Daniel Johnson, Walter Platz e James Jamison.

Scambiamoci a Natale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Scambiamoci a Natale. Kate e Chris sono due sorelle praticamente identiche dal punto di vista estetico, mentre non si può dire la stessa cosa per quanto riguarda il carattere e il modo di porsi nella vita di tutti i giorni. Essendo molto diverse hanno deciso di trascorrere gran parte delle loro esistenze lontana l’una dall’altra e soltanto in occasione della morte della loro adorata madre si sono ritrovate. Tuttavia, anche in virtù di questo forte dolore condiviso e di una vita non propriamente soddisfacente si rivedranno soltanto ad un anno di distanza, in particolar modo per soddisfare le tradizioni della loro famiglia nell’organizzare la classica cena che precede il giorno di Natale.

Durante questa occasione sarà il momento essenziale per parlare delle rispettive esigenze e soprattutto entrambe si dimostreranno estremamente insoddisfatte di come vanno le cose sia per quanto riguarda la vita professionale che per quanto concerne la sfera sentimentale. Essendo praticamente uguali dal punto di vista estetico e soprattutto avendo un tono di voce molto similare, decidono di fare una sorta di esperimento, si scambiano le vite.

Un esperimento che darà modo ad entrambe le sorelle di potersi approcciare nella vita dell’altra e di rendersi conto come le problematiche siano presenti in qualsiasi esistenza e che comunque bisogna fare in modo di andare avanti. Le due si renderanno conto in effetti che le loro vere vite non erano poi così male ed è per questo che una volta ritornate al loro posto si renderanno conto di come in realtà potevano essere felici soltanto se lo avessero voluto. Questa esperienza permetterà alle due gemelle anche di riallacciare definitivamente tra di loro il rapporto e di avere maggior condivisione di quello che accade nelle rispettive quotidianità.

