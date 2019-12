Scambiamoci il Natale/ Su Rai 2 il film con Candance Cameron Bure (26 dicembre)

Scambiamoci il Natale andrà in onda giovedì 26 dicembre alle ore 18.50 su Rai 2. Si tratta di un film drammatico sentimentale girato nel 2017 in America. Le due protagoniste sono interpretate da Candace Cameron Bure, già protagonista della serie americana di successo Aurora Teagarden, tra i personaggi secondari, i due fidanzati delle donne Eion Bailey e Mark Deklin, tra gli interpreti anche Natasha Bure sorella della protagonista e Cooper Daniel Johnson, Walter Platz, James Jamison. Il regista è Lee Friedlander mentre le musiche sono seguite da Corey A. Jackson.

Scambiamoci il Natale, la trama del film

Diamo uno sguardo alla trama di Scambiamoci il Natale. Le due protagoniste del film sono Kate e Chris due sorelle gemelle che hanno deciso di vivere le loro vite in modo diverso; dopo la morte della madre le due donne non si sono più viste per un intero anno fino a quando per una serie di eventi, sono state costrette a partecipare insieme ad un pranzo di Natale insieme al resto della famiglia. Si scopre così che le sorelle sono insoddisfatte della propria vita ed invidiose della vita l’una dell’altra. Approfittando dell’increidbile somiglianza, le due donne decidono così di scambiarsi le vite, per qualche giorno vestiranno l’una i panni dell’altra. Le vicissitudini delle due donne faranno capire ad entrambe il valore della propria vita, solo infatti quando saranno sul punto di perdere tutto capiranno l’importanza degli affetti, della famiglia e del proprio lavoro, torneranno così serenamente a vestire i propri panni.

