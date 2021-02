Scambio della campanella tra Conte e Draghi/ Video, Casalino piange per l’ex premier

Dopo il giuramento di premier e ministri, si è tenuta la cerimonia dello scambio della campanella tra Conte e Draghi. Un rituale modificato a causa dell’emergenza coronavirus: niente strette di mano e decisa sanificazione per il sobrio passaggio che conclude le formalità dell’insediamento del nuovo esecutivo prima del primo Consiglio dei ministri.

Il momento dello scambio della campanella tra Conte e Draghi è stato tra i più commentati sui social network, a partire dal grande saluto caloroso ricevuto dal giurista legato al Movimento 5 Stelle, con gli applausi scroscianti dei dipendenti di Palazzo Chigi e delle persone presenti a Roma per immortalare lo storico passaggio. Tante le reazioni sul web, tra chi ha elogiato il giurista e chi, invece, ha ricordato tutti gli errori nella gestione della pandemia.

VIDEO, LO SCAMBIO DELLA CAMPANELLA TRA CONTE E DRAGHI

Al termine della cerimonia dello scambio della campanella tra Conte e Draghi, le telecamere dei tg presenti all’evento hanno immortalato Rocco Casalino visibilmente commosso. L’ormai ex portavoce di Palazzo Chigi era in lacrime dopo il saluto di Giuseppe Conte, al quale è stato legato negli ultimi mesi con grande devozione. Raggiunto dai cronisti di Fanpage, il giurista ha brevemente commentato: «Come è andata quest’ultima giornata? È stata sobria ed efficace. Rimpianti mai, bisogna andare avanti sempre». Molto emozionato nella sua ultima giornata a Palazzo Chigi, Conte ha poi aggiunto: «Cosa rimane? È stata una grande esperienza – spero di essermi migliorato anche come persona».

Rocco casalino che piange dopo il passaggio della campanella pic.twitter.com/Wn56OV0LQX — politici italiani out of context (@politiciOOC) February 13, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA