C’è il forte sospetto di un clamoroso caso di malasanità presso il policlinico Umberto I di Roma: la biopsia sarebbe stata scambiata di conseguenza ad un uomo sarebbe stata tolta la mandibola, nonostante fosse completamente sano. Lo scrive il Corriere della Sera, ricordando che la vittima ha solo 35 anni, e che dopo l’operazione ha subito una paresi facciale con tutto ciò che ne consegue. Ma come è potuto succedere? Di fatto vi erano due biopsie, una “sana” e una invece con la presenza di un tumore maligno che ha indotto i chirurghi ad intervenire: peccato però che l’operazione sia stata eseguita sul paziente sbagliato.

E il vero malato? Il quotidiano di via Solferino sottolinea che ad oggi non vi è notizia sulle sue sorti, non è chiaro se lo stesso sia stato informato e quindi operato. Sulla vicenda è stata ovviamente aperta una indagine, con le accuse di lesioni gravi, dopo che il 35enne operato per sbaglio ha presentato una regolare denuncia.

SCAMBIO DI BIOPSIE E MANDIBOLA ASPORTATA: COSA E’ STATO SCOPERTO

Ma come si è arrivati a scoprire questo scambio di biopsia? E’ stato lo stesso operato a fare controllare il dna del materiale biologico da parte di un laboratorio situato presso la Cattolica di Roma, scoprendo la notizia choc. Tramite i suoi avvocati ha fatto sapere di aver sofferto tantissimo nonostante sia sano, non abbia alcuna malattia mortale, e di non sapere descrivere il suo stato d’animo.

Il suo calvario è cominciato il 20 maggio del 2024 quando il 35enne si reca all’Umberto I per rimuovere un dente del giuudizio e una cisti. Come da prassi quest’ultima è stata portata in laboratorio ed analizzata, e una ventina di giorni dopo arriva il verdetto: l’esame istologico è positivo, c’è un cancro.

SCAMBIO DI BIOPSIE E MANDIBOLA ASPORTATA: IL CALVARIO DI UN 35ENNE

Il 18 giugno 2024 Francesco (nome di fantasia), riceve un’ulteriore drammatica notizia: gli viene infatti comunicato di avere un tumore ad alto grado di malignità “Una diagnosi gravissima”, spiega e gli viene fatto sapere che non esistono alternative se non quella di togliere la mandibola e quindi 9 cicli di chemioterapia. “Io e la mia compagna ci siamo sentiti devastati”, sottolinea.

L’operazione avviene il 22 luglio, e quando si sveglia Francesco scopre di avere la parte destra del viso paralizzata, quindi il 9 settembre il successivo esame istologico che risulta essere negativo. Sentito il parere di un esperto, gli viene detto che il tumore era stato preso in tempo, di conseguenza era stato in qualche modo sconfitto, e scopre anche che i 9 cicli di chemio previsti non erano più necessari. Quindi il 21 ottobre 2024, i nuovi esami, poi il 25 arriva l’esito, forse più grave ancora di una diagnosi di tumore: “Il dna non è il mio”. Ora c’è un ragazzo senza mandibola che sta bene, e un altro paziente che ha la mandibola ma che potrebbe morire.