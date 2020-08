Scambio fatale/ Su Rete 4 il film con Nicholle Tom la Maggie de La Tata

Scambio fatale va in onda dalle ore 16.40 di oggi, 29 agosto 2020, su Rete 4. Si tratta di una produzione americana del 2013, un film che in sette anni ha raccolto molti consensi grazie a ripetuti passaggi nelle televisioni di mezzo mondo, film diretto da George Erschbamer, cineasta cresciuto negli effetti speciali (suoi sono quelli di ‘Rambo’ con Sylvester Stallone’) per poi divenire, nella seconda parte di carriera, regista specializzato soprattutto in thriller o film comunque d’azione e di brivido.

Lo ricordiamo quindi, con il “ciak” tra le mani, direttore di titoli come ‘Scambio fatale’, ’48 ore di terrore’ o ‘Tutta colpa di un angelo’, dai titoli si evince la propensione al thriller di un regista comunque chiamato anche nella categoria serie Tv dove ha diretto diversi episodi per la fiction.

Nel cast di ‘Scambio fatale’, un fenomeno tipico del genere, protagonista è un’attrice, Nicholle Tom, una giovane attrice in ascesa che il mondo intero ha amato sin dalla tenera età nel suo ruolo di Maggie Sheffield in ‘La tata’, un telefilm che in sei stagioni ha segnato il genere negli anni ’90. Al suo fianco l’attore canadese David Paiffy, anche lui resosi celere nella fiction, soprattutto con ‘Stargate Sg-1’, anche se, tra B-movie e qualche film Tv, ha anche avuto l’onore di essere nel cast di ‘Full Metal Jacket’, il grande successo di Stanley Kubrick del 1987.

Scambio fatale, la trama del film

Ecco la trama di Scambio fatale. Dana Tilly lotta ogni giorno nel portare faticosamente avanti una vita che non la soddisfa, un lavoro che odia, una situazione che non regge più ma che la aiuta a seguire il suo grande sogno: diventare un’attrice e lasciarsi alle spalle la gavetta e gli stenti economici. Viso pulito e sguardo malinconico, Dana Tilly respira il giorno che un agente non le offre un ruolo in un film, ma la possibilità di recitare nella vita reale sostituendo la moglie di un uomo d’affari ad un ricevimento, un’occasione per mettersi comunque in mostra e guadagnare una discreta cifra.

Ma tutto non procede come Dana vorrebbe e questo incarico che si protrae per alcuni giorni, inizia a darle problemi soprattutto nel momento che qualcuno tenta di ucciderla sparandole. Conoscerà un detective incaricato di risolvere il caso ed assieme dovranno cercare di capire chi vuole fare fuori una ragazza che non ha nel passato nessuna macchia tale da giustificare il suo omicidio.



