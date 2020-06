Scambio Higuain-Dzeko/ Calciomercato, idea di Juventus e Roma: chi ci guadagnerebbe?

Pubblicità

Scambio Higuain-Dzeko? Una possibilità di calciomercato. Come abbiamo detto più volte nei giorni e nelle settimane scorse, Juventus e Roma sono due società che potrebbero trovare una forte sinergia nella prossima sessione; i giallorossi devono vendere – lo ha ammesso anche il direttore sportivo Gianluca Petrachi, parlandone come della condizione necessaria per arrivare ai grandi colpi – e i bianconeri tengono d’occhio alcuni calciatori che giocano nella capitale. Ci si potrebbe venire incontro, ma anche in un altro modo; per esempio, permettendo alla Roma di non investire su alcuni elementi se non per il prezzo dell’ingaggio, arrivandoci tramite scambi. Uno di questi potrebbe portare Cristian Romero, attualmente in prestito al Genoa, alla corte di Paulo Fonseca con Cengiz Under che farebbe il percorso inverso; si è poi parlato di Daniele Rugani che potrebbe vestire il giallorosso, ma anche del forte interesse che i bianconeri hanno per Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini.

Pubblicità

Sulla scia di quanto fatto in estate, quando Leonardo Spinazzola era stato ceduto alla Roma in cambio di Luca Pellegrini – poi girato al Cagliari – le due società potrebbero ritrovare il feeling di calciomercato e, questa volta, l’operazione sarebbe di quelle grosse. L’idea sarebbe infatti quella di scambiare i due attaccanti: Gonzalo Higuain andrebbe alla Roma, mentre Edin Dzeko sarebbe a disposizione di Maurizio Sarri nella Juventus. Ne ha parlato 7 Gold, riferendo di una trattativa che non prevedrebbe denaro contante: i due giocatori guadagnano sostanzialmente la stessa cifra e, per ragioni legate al bilancio, il loro cartellino sarebbe valutato allo stesso modo. Dal punto di vista squisitamente economico dunque la trattativa sta in piedi; questa volta però bisogna interrogarsi prevalentemente dal lato tecnico o comunque di campo, perché qualche dubbio potrebbe venire ed è legato in particolar modo all’età dei due calciatori.

Pubblicità

SCAMBIO HIGUAIN-DZEKO

Dzeko infatti ha compiuto 34 anni lo scorso marzo, Higuain ne farà 33 a dicembre: non stiamo più parlando di due giovincelli ma di attaccanti che si stanno avviando verso la parte conclusiva delle loro carriere. Non è ovviamente un dubbio legato all’anagrafica in senso stretto (entrambi hanno dimostrato di poter essere determinanti anche oggi, il bosniaco con tanti gol e l’argentino con una sagacia tattica importante nell’aprire spazi e fornire assist), ma pare difficile che due progetti come quelli di Roma e Juventus possano affidarsi a due Over 30. I giallorossi, specie da quando Paulo Fonseca è al timone, hanno più che altro puntato su giovani in crescita e con voglia di emergere, ringiovanendo la rosa al netto di qualche operazione diversa (Chris Smalling, comunque arrivato in prestito) mentre i bianconeri che puntano alla vittoria della Champions League avrebbero più bisogno di un bomber che sia in grado di durare nel tempo, con il quale si possa aprire un ciclo vincente.

A meno che la Juventus, sapendo che il prossimo sarà l’ultimo anno di Cristiano Ronaldo, non decida appunto di fare quel famoso all in sulla Champions League: non dovesse vincerla ad agosto, potrebbe creare una sorta di superteam sulla scia di quanto si vede in NBA (con le dovute differenze) e la consapevolezza di poterlo smantellare 12 mesi più tardi, per ricostruire quasi da capo. Uno scenario questo che si legherebbe bene al discorso allenatore: avevamo già ventilato l’ipotesi che Maurizio Sarri potesse durare solo un paio di stagioni sulla panchina della Vecchia Signora, per poi lasciare il posto a Pep Guardiola o, magari più probabilmente, a Zinedine Zidane che anche recentemente ha avuto parole di elogio per la sua esperienza alla Juventus e tempo addietro non aveva nascosto la sua approvazione per un ritorno in bianconero. È ancora presto per tirare le somme, ma questa dello scambio Higuain-Dzeko è una suggestione interessante: chi ci guadagnerebbe realmente? Come sempre, la risposta dovrebbe darla il campo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA