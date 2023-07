Scandali a Uomini e Donne, come vengono scoperti?/ Raffaella Mennoia svela: “Ecco come becchiamo i furbi”

Uomini e Donne e gli scandali: come vengono scoperti i fubetti? Parla Raffaella Mennoia

Chi lo segue lo sa: Uomini e Donne non è soltanto un programma dedicato all’amore. All’interno del dating show condotto da Maria De Filippi vanno in scena molte dinamiche, tra cui liti e drammi, ma non è raro che la conduttrice e la sua redazione si trovino a dover smascherare dei ‘furbetti’. Nelle tante edizioni di Uomini e Donne non sono mancati protagonisti che hanno finto storie, mettendo in pieni scene o relazioni solo per visibilità.

Ma come fanno gli autori ad accorgersene prima che sia troppo tardi? A spiegarlo è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, nel corso di un’intervista rilasciata a SuperGuidaTv.

Raffaella Mennoia: “I furbi a Uomini e Donne? La nostra arma è il pubblico”

“Come becchiamo i furbi a Uomini e Donne? Noi abbiamo lo strumento più efficace: il pubblico.” ha rivelato Raffaella Mennoia. “Per fortuna la gente che ci vuole bene ci manda segnalazioni continuamente, sono loro che ci aiutano. È un lavoro di sinergia.” ha quindi aggiunto. L’autrice ha sottolineato come questo sia dunque un lavoro collettivo, che solo in questo modo ottiene il successo sperato. Raffaella si è inoltre espressa sulle coppie che sono nate nello studio di Canale 5, senza tuttavia sbilanciarsi nel fare i nomi delle sue preferite: “La coppia che mi è rimasta nel cuore? Non ne sono tantissime, ma alcune le sento ancora tra persone che stanno ancora insieme, hanno avuto dei figli e chi si è lasciato”.

