Scandalo a Ballando con le stelle 2025, Rossella Erra nel mirino del Codacons: cos’è successo in diretta

Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Agcm) contro Rossella Erra per un ‘presunto caso di pubblicità occulta’ avvenuto durante la diretta di Ballando con le stelle 2025. A renderlo noto è l’ADNKronos che ha preso visione dell’esposto in questione e soprattutto sui motivi del perché una storia postata su Instagram dalla Tribuna del popolo dello show del sabato sera di Rai1 ha fatto così infuriare l’autorità garante. In estrema sintesi, Rossella Erra nel corso della puntata di Ballando con le stelle 2025 in onda il 27 settembre scorso, “avrebbe dapprima fatto una storia Instagram esibendo i gioielli che avrebbe indossato per poi mostrarli nel corso della puntata”

Scendendo nel dettaglio, sull’esposto del Codacons contro Rossella Erra per il caso di presunta pubblicità occulta a Ballando con le stelle 2025 si legge: “Prima dell’inizio della puntata, Rossella Erra per il tramite una storia sul suo profilo social mostrava ai suoi followers cosa avrebbe presuntivamente indossato nel dance show, affermando: ‘Questa sera (nome del marchio, ndr) mi accompagna nel viaggio di Ballando con gli orecchini a stella ma soprattutto con questo meraviglioso ciondolo (nome del marchio, ndr). A tra poco a Ballando con le Stelle con (nome nel marchio, ndr)””.

Ballando con le stelle 2025, Rossella Erra accusata di possibile pubblicità occulta dal Codacons: “Possibili sanzioni”

Il Codacons accusa Rossella Erra a Ballando con le stelle 2025 di aver tenuto una pratica commerciale occulta in quanto la promozione con il nome del marchio attraverso sia il canale social che quello televisivo con l’esposizione in diretta a Ballando con le stelle 2025 ‘non è stata accompagnata da alcuna indicazione chiara, trasparente e immediatamente percepibile della natura pubblicitaria del contenuto’. Per questo motivo il Codacons sta facendo tutti i controlli necessari per individuare possibili condotte illecite e eventualmente irrogare le relative sanzioni. Insomma lo show del sabato sera di Milly Carlucci non è ancora iniziato e già è scoppiato il primo scandalo.