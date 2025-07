Un concerto dei Coldplay scatena uno scandalo familiare virale: cosa sta succedendo

Caos al concerto dei Coldplay. Durante lo show della band al Gillette Stadium di Boston si è consumata, inaspettatamente, una scena che ha trasformato una serata di musica in una scena virale globale e in uno scandalo familiare. Durante il celebre momento della “Kiss Cam” proiettata sui maxischermi, una coppia è stata inquadrata mentre si scambiava effusioni e abbracci. Fin qui nulla di strano, se non fosse che la reazione immediata dei due è stata tutt’altro che spontanea e festosa: lui si è nascosto dietro una transenna, lei si è coperta il volto imbarazzata.

Al che, Chris Martin aveva anche scherzato dicendo: “O sono molto timidi o hanno una relazione segreta“. Col senno di poi, aveva colto nel segno. Difatti, i fan, incuriositi, hanno indagato sulle loro identità, scoprendo che si trattava, effettivamente, di una coppia di amanti. L’uomo era Andy Byron, amministratore delegato (CEO) di Astronomer, un colosso dell’analisi dati. Byron è sposato con un’altra donna, Megan Kerrigan, la quale poche ore dopo il concerto ha cancellato il proprio profilo Facebook e rimosso il cognome del marito dai social, alimentando il sospetto di un tradimento smascherato pubblicamente.

