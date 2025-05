Scandalo al sole, film su Rai 1 con Sandra Dee e Troy Donahue

Mercoledì 28 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:25, il romantic drama intitolato Scandalo al sole (titolo originale A Summer Place). Questo progetto cinematografico è stato prodotto nel 1959 dalla Warner Bros. e si ispira all’omonimo romanzo best seller scritto da Sloan Wilson l’anno precedente. La pellicola è scritta e diretta da Delmer Daves, che aveva esordito dietro la macchina da presa nel 1943 con il film bellico Destinazione Tokio con Cary Grant. La parte musicale, che divenne molto famosa in quegli anni, è invece firmata da Max Steiner, compositore austriaco celebre per avere realizzato anche la colonna sonora del cult movie Via col vento.

Il cast principale è composto da: Sandra Dee (una tra le maggiori interpreti di teen-film tra gli anni ’50 e ’60); Troy Donahue (che lavorerà nuovamente con Daves in Vento caldo, Qualcosa che scotta e Gli amanti devono imparare); Richard Egan (già diretto dal regista ne I gladiatori); Dorothy McGuire (nuovamente con Donahue in Qualcosa che scotta); Constance Ford (che prenderà parte con Donahue a Gli amanti devono imparare); Arthur Kennedy (molto attivo in Italia negli anni ’70 con film come Roma a mano armata e L’anticristo).

La trama del film Scandalo al sole: un adulterio che travolge due famiglie

Scandalo al sole racconta la storia della giovane e bella Molly, una ragazza che sta trascorrendo le proprie vacanze estive con i suoi genitori, Ken e Helen, sulla splendida isola di Pine Island. Arrivata sul posto conosce l’affascinante Johnny, anch’egli erede di una famiglia facoltosa e i cui genitori, Bart e Sylvia, gestiscono l’unica struttura alberghiera del luogo.

La situazione diventa complicata quando il padre di Molly e la madre di Johnny si incontrano: i due, infatti, avevano vissuto una passione giovanile e, nonostante siano trascorsi ormai molti anni, scoprono di provare ancora un profondo sentimento reciproco. Intanto i due ragazzi si accorgono di provare qualcosa l’uno per l’altra ma, quando la relazione tra i loro genitori verrà alla luce, scoppierà un vero e proprio scandalo al sole. Cosa succederà ai due giovani protagonisti? La loro storia d’amore è destinata a naufragare ancor prima di essere iniziata?

