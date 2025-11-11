Dove nasce lo scandalo in BBC e perché va ben oltre la manipolazione del video di Trump: un mix tra cancel culture e falsità, con l'informazione a rischio

TRUMP MINACCIA, STARMER DIFENDE: LE IMMEDIATE CONSEGUENZE SULLO SCANDALO BBC

Dopo le clamorose dimissioni della CEO nel settore news e del direttore generale, lo scandalo nella BBC non sembra chiudere le polemiche, almeno dal punto di vista politico: il Presidente americano Donald Trump, da cui è originato il caos in Regno Unito per quel video discorso manipolato poco prima delle Presidenziali 2024, minaccia di adire a vie legali chiedendo un risarcimento da 1 miliardo di dollari. Il Premier inglese Keir Starmer difende l’operato e la buona fede dell’informazione BBC, cranio di fatto un potenziale scontro diplomatico a distanza con Washington.

Secondo Downing Street, in un’era segnata da fake news e disinformazione, l’apporto del giornalismo BBC non può essere messo in discussione pur bollando come «grave errore» il documentario creato ad arte un anno fa per manipolare il discorso di Capitol Hill (del gennaio 2021, ndr) fatto dal Presidente USA. Il Governo inglese chiede alla BBC di imporre subito misure nette per garantire trasparenza e buona informazione, ma dalla Casa Bianca si protesta per quello che non viene considerato un “errore” ma un piano politico creato per screditare Donald Trump alla vigilia delle Presidenziali di un anno fa.

Nelle ultime ore da Washington arriva anche un ulteriore ultimatum in direzione dell’emittente britannica: o infatti la BBC entro venerdì farà una «piena e onesta ritrattazione» della posizione presa dopo le dimissioni di Tim Davie e Deborah Turness, oppure scatterà la richiesta di risarcimento da un miliardo di dollari. La tv inglese ha chiesto scusa alla Casa Bianca per il documentario con tanto di video fake del tycoon, ma respinge al mittente l’accusa di «giornalisti corrotti» giunta ieri dallo stesso Presidente americano.

DOVE NASCE LO SCANDALO UK E PERCHÈ LA LIBERTÀ DI INFORMAZIONE È A RISCHIO

Ma al netto del complesso scandalo BBC sul video manipolato di Trump, a preoccupare oltre Manica (e non solo) è una lunga serie di gravità e scenari controversi emersi nell’emittente considerata fino all’altro ieri la più impeccabile e rispettabile del pianeta. Considerata appunto, ma non per forza veritiera: le rivelazioni del Rapporto Prescott (l’ex membro BBC che ha scoperchiato il caso di Capitol Hill, ndr) non si limitano al grave comportamento avvenuto sul fronte Trump, ma nascono da molto più lontano.

Come emerge dal docu su Donald “pericolo per la democrazia”, vi sarebbe stata una copertura faziosa sulla campagna elettorale americana, con servizi e “tifo” pro-Kamala Harris: in secondo luogo vi sarebbero delle evidenti differenze di copertura, oltre che di servizi ad hoc, tra l’edizione araba della BBC e quella corrente in inglese in merito alla guerra in Medio Oriente (con notizie a volte “manipolate” per favorire Hamas e screditare Israele, ndr).

Emergono poi anche rapporti al limite del tendenzioso sul fronte razzismo, con denunciate discriminazioni che poi non sono emerse come tali: stessa risma sul fronte gender, con varie “censure” operate dalla “redazione LGBTQ” che da anni opera all’interno della BBC per valutare testi e servizi sotto il profilo del rispetto di ogni minoranza.

Su tutte, pesa il caso della conduttrice Martine Croxall che ha “osato” correggere il “gobbo” in diretta parlando di “donne” e non di “persone incinte”, e che ha rischiato il licenziamento per un comportamento considerato “sessista” e discriminatorio. Insomma, il rapporto sulla BBC tiene conto di oltre tre anni di segnalazioni interne e situazioni affrontate prima all’interno con i propri rispettivi responsabili, e poi all’esterno dopo le dimissioni scelte dallo stesso Prescott.

A tutta questa lunga serie di elementi “controversi” si aggiunge poi lo scandalo Huw Edwards, il giornalista che diede l’annuncio della morte della Regina Elisabetta II e che è stato arrestato appena un anno dopo per possesso di foto e video pedopornografiche (oltre ad aver interagito con un minorenne per farsi spedire immagini esplicite, ndr).

Gli attacchi politici dell’ex giocatore Gary Lineker contro l’ex Governo conservatore, le molestie sessuali condotte dal conduttore di Masterchef UK Gregg Wallace e poi tante altre segnalazioni, in tutto 45 in poco meno di 4 anni: tutto “segreto” fino al Rapporto Prescott, con uno scandalo che dunque va ben al di là dell’informazione “plagiata” con video manipolati e costruiti ad arte. A rischio c’è la serietà del giornalismo, l’imparzialità e la libertà di pensiero: non solo, con lo scandalo BBC, il “sospetto” è che in nome di un politicamente corretto “etico”, si sia proceduto a svariati comportamenti da “cancel culture”, cercando di tenere a “bada” la libera circolazione del pensiero.