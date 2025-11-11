Tim Davie e Deborah Turness, ai vertici della BBC, si sono dimessi per l’accusa di avere manipolato un discorso di Trump. Viene spontaneo pensare alla Rai

Mentre in Italia si moltiplicano le polemiche su Report e il taglio politico dei suoi servizi giornalistici, in Gran Bretagna un vero ciclone ha investito la BBC, dove il direttore generale Tim Davie e la responsabile della divisione news Deborah Turness si sono dimessi in seguito alle accuse di aver manipolato il discorso di Donald Trump alla vigilia dell’“assalto al Campidoglio” del 6 gennaio 2021, quando migliaia di supporter dell’ex (e poi rieletto) presidente manifestarono per i presunti brogli elettorali nelle elezioni del novembre 2020.

I vertici della BBC sono stati accusati di aver volutamente “tagliato” e poi “incollato” le parole di Trump cambiando così il senso del suo discorso e lasciando quindi intendere agli ascoltatori una sua esplicita minaccia di ricorrere alla violenza e di aver quindi incitato alla ribellione i manifestanti che poi occuparono il Campidoglio.

Il caso è emerso qualche giorno fa, quando il quotidiano britannico The Telegraph ha pubblicato un articolo con cui ha reso noto il contenuto di un documento interno alla stessa BBC. Nel documento pubblicato si riportava chiaramente come un consulente esterno, Michael Prescott, un ex giornalista che ha lavorato per BBC fino a giugno e chiamato a giudicare gli standard etici e le pratiche editoriali dell’emittente, aveva riscontrato reiterati problemi nella copertura di alcune notizie.

Prescott aveva quindi sottoposto la questione alla dirigenza della BBC, ma, stando alle sue dichiarazioni e alla ricostruzione fatta dal Telegraph, non aveva avuto alcun riscontro in quello che è sembrato un aperto tentativo di insabbiamento della vicenda, soprattutto vista la delicatezza dell’argomento.

In particolare il consulente faceva riferimento al modo in cui lo storico programma di BBC “Panorama” aveva volutamente travisato le parole di Trump riportando come pronunciata la frase “Andremo al Campidoglio, e sarò lì con voi. E combatteremo, combatteremo come dannati”.

In realtà Trump dopo il “sarò lì con voi” e prima dell’accenno al “combattimento” parlava per 50 minuti di altri argomenti, ma il “taglio” lasciava intendere che le due frasi fossero immediatamente successive e quindi collegate. Tra l’altro le stesse parole erano state poi riprese da altre emittenti, dando spazio all’accusa verso Trump di incitamento alla violenza.

Sempre il consulente etico aveva sottolineato come anche nel caso della trasmissione di un festival musicale a Glastonbury venissero riportate in modo improprio frasi pronunciate dal palco con slogan violenti contro Israele e dove ci si augurava la morte ai soldati del suo esercito.

A questo proposito la BBC era stata criticata anche da diverse figure istituzionali per non aver interrotto la diretta del concerto dei Bob Bylan (pur mettendo in sovrimpressione “Questa esibizione contiene contenuti politici”) che si erano anche loro violentemente espressi contro Israele.

Infine una serie di osservazioni sulla politica “filo-trans” della BBC che tenderebbe a dare del fenomeno un taglio eccessivamente positivo, senza dare voci a opinioni critiche circa la “ideologia gender”.

Le dimissioni di Tim Davie e Deborah Turness mirano ora a far recuperare credibilità sull’imparzialità della BBC che è da sempre uno dei “punti fermi” dell’emittente (governativa) del Regno Unito. Ovvie le reazioni positive della portavoce di Trump e del governo israeliano.

Il rapporto di Prescott è stato sottoposto alla commissione parlamentare che si occupa di media, davanti alla quale si presenterà nei prossimi giorni il presidente della BBC, Samir Shah, che dovrebbe scusarsi ufficialmente per “l’errore” di montaggio relativo al discorso di Trump e presentare una serie di misure adottate per evitare in futuro questo tipo di situazioni; anche se sulla conduzione della BBC si scontrano di fatto le diverse correnti politiche britanniche.

In questo c’è un evidente parallelismo con la RAI, anch’essa una tv pubblica, dove tutti i programmi seguono ben chiare simpatie politiche di conduttori e commentatori. Ma non siamo in gran Bretagna; e infatti assai raramente giungono smentite o scuse tempestive quando i fatti vengono più o meno volutamente travisati o “addomesticati” a seconda del taglio “storico” (e politico) della singola rete.

