Video hot rubati a De Martino, Striscia la Notizia parla delle denunce digitali, Corona invece punta il dito contro la stampa.

Ormai da diversi giorni si parla del caso De Martino. Lui e la fidanzata Caroline Tronelli sono stati spiati illegalmente dalle telecamere della casa di lei mentre si trovavano in atteggiamenti intimi e i video sono stati diffusi dagli hacker. Purtroppo, la vicenda che ha coinvolto il conduttore ha aperto un vero e proprio vaso di Pandora sul tema del revenge porn, della privacy e del modo in cui notizie di questo genere vengono divulgate sul web. E proprio a tal proposito sia Fabrizio Corona che Striscia La Notizia sono intervenuti per dire la loro.

Garlasco, De Rensis: "Gravissimi errori nella prima indagine"/ "L'alibi di Stasi fu cancellato dai verbali"

“Ero rimasto molto contento del fatto che i quotidiani più importanti d’Italia non avessero pubblicato la notizia di ciò che è successo a De Martino e la sua fidanzata”, ha dichiarato Fabrizio Corona, denunciando il modo in cui alcuni giornali hanno riportato la notizia. “Informazioni e mail che noi avevamo da 3 settimane e che ovviamente abbiamo girato alla Polizia, essendo questo un reato grave”. Il Re dei Paparazzi si è lamentato per l’effetto contrario derivato da alcune parole sul web: “Pensavo si fossero comportati da giornalisti veri, invece ieri, tutti, con la notizia “sparata” in homepage, dopo due settimane, con l’unico risultato di fare girare la notizia e invitare la gente a cercare per guardare, per fare ancora più male, che pena la stampa nazionale”.

Marco Carta: “Maria De Filippi mi disse: ‘Abbiamo sbagliato’...”/ E su Pippo Baudo svela: “Dopo Sanremo…”

Scandalo De Martino, Marco Camisani Calzolari: “Servono programmi sulla sicurezza“

Oltre a Fabrizio Corona anche Striscia La Notizia ha espresso il suo parere. Il programma di Antonio Ricci si è occupato diverse volte della sicurezza digitale: “Un episodio che, se confermato, dimostrerebbe quanto sia fragile la nostra vita digitale e quanto sia urgente proteggere i dispositivi connessi. Non è la prima volta che parliamo di questi rischi”.

Anche Marco Camisani Calzolari ha voluto dire la sua e lo ha fatto tramite i suoi profili Instagram. Si tratta di uno degli inviati del telegiornale satirico Striscia La Notizia, che da diversi decenni parla della sicurezza informatica: “Ora ci è voluto il caso De Martino per svegliare tutti, quindi meglio così. Ci sono 1000 programmi di divulgazione sulla cucina, perché giustamente è nelle case di tutti, e zero (Striscia la notizia a parte) sul digitale, che non solo è nelle case, ma anche nelle tasche di tutti. La cucina no”.

Grande Fratello 2025, chiamato noto ex concorrente: "Vogliono separarlo dalla fidanzata"/ Indiscrezione choc