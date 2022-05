Scandalo Internazionale/ Grande cinema su Rete 4 col film di Billy Wilder

Scopri il cast del film Scandalo Internazionale

Scandalo Internazionale va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 6 maggio, a partire dalle ore 16:40. Si tratta di una pellicola del 1948 realizzata in America con regia di Billy Wilder soggetto scritto da David Shaw e sceneggiatura sviluppata da Robert Harari. Le musiche della colonna sonora porta la firma di diversi artisti tra cui George Hamilton e Frederick Hollander mentre i costumi indossati da vari attori sul set cinematografico sono di Edith Head. Nel cast spiccano grandissimi nomi del cinema quel periodo come Marlene Dietrich, Jean Arthur, John Lund, Millard Mitchell, Peter von Zerneck e Fay Wall.

Scandalo Internazionale, la trama del film: l’immediato secondo dopoguerra e…

In Scandalo Internazionale ci troviamo a Berlino nell’immediato secondo dopoguerra con la città che è stata appena liberata dalle forze americane e da quelle sovietiche. Per controllare quello che sta succedendo soprattutto tra i soldati a stelle e strisce, una commissione di parlamentari decide di recarsi nello ormai ex capitale tedesca. Della commissione parlamentare fa anche parte una donna che rappresenta lo Stato dello Iowa e che ha un modo di fare particolarmente rigido e stereotipato. Infatti, dopo le prime ore di controllo rimane scioccata dal fatto che gran parte dei soldati americani hanno fraternizzato con donne tedesche. La donna, inoltre, non appena fa la conoscenza di un soldato di nome Pringle, gli consegna la torta che le è stata affidata dalla sua fidanzata che lo aspetta con grande trepidazione sul suolo americano per consacrare e il loro percorso d’amore. Durante queste visite a sorpresa, la deputata viene scambiata erroneamente da una donna tedesca da un paio di soldati americani che decidono di portarla in giro ed in particolare in un locale di second’ordine dove si esibisce una cantante di origini tedesche che piace tantissimo gli americani e non solo per la sua voce ma anche per la sua incredibile bellezza. Ancora una volta la deputata rimane assolutamente spaesata non appena si rende conto che in un tavolo di quel locale c’era la torta che aveva consegnato a quel soldato americano scoprendo che quest’ultimo l’aveva venduta. Convinta che sia stata rubata decide di affiancare proprio quel soldato americano per portare avanti delle indagini sul conto di quella cantante dal passato torbido con tanti generali di Hitler. La deputata si troverà quindi una condizione non semplice perché è proprio quel soldato ad essere il principale supporto della cantante.

