A pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2025, arrivano le prime indiscrezioni sui concorrenti. Mercoledì 7 maggio la nuova edizione del reality della sopravvivenza avrà ufficialmente inizio su Canale 5 con una conduzione tutta nuova, quella di Veronica Gentili, che avrà al suo fianco come opinionista Simona Ventura. Mentre tanti si chiedono come se la caverà questo nuovo cast in studio, sul web volano le prime indiscrezioni bomba sui concorrenti e si parla già di prime alleanze.

Sì, perché a quanto pare c’è chi si sta già conoscendo fuori dal programma e, magari, sta già parlando di strategie di gioco. I due diretti interessati sono Ibiza Altea e Spadino: lei modella italo-americana, protagonista anche di Too Hot to Handle di Netflix, lui ex concorrente di Italia Shore.

Ibiza Altea e Spadino insieme prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi 2025: cosa c’è dietro?

Ibiza e Spadino non solo sono stati avvistati insieme ma hanno anche postato delle storie su Instagram in cui appare chiaro che si trovano nello stesso luogo. Nelle immagini, i due sono evidentemente a cena insieme, nello stesso locale e allo stesso tavolo ma con altre persone. E non è tutto perché, come fa notare Novella 2000, Ibiza Altea e Spadino hanno anche iniziato a seguirsi su Instagram, segno che i due si conoscono effettivamente bene. Un gesto che, a pochi giorni dall’inizio dell’Isola dei Famosi 2025, sta effettivamente a significare la possibilità di un’alleanza in vista della partenza del reality. Questo avvistamento potrebbe effettivamente far discutere proprio nel corso del gioco, qualora avesse effettivi risvolti in strategie o nomination. Non resta che attendere l’inizio di questa nuova edizione per scoprirlo.

