Desecretato rapporto del dipartimento di giustizia sullo scandalo mail Clinton: "FBI non concluse le indagini tralasciando prove fiondamentali"

I legislatori repubblicani, come sottolineano oggi molti quotidiani statunitensi, hanno pubblicamente parlato di intromissione politica da parte dell’amministrazione Obama, che avrebbe chiesto ai funzionari dell’Fbi di concentrare gli sforzi per produrre il rapporto Steele che analizzava le interferenze della Russia nella campagna elettorale di Trump, tralasciando completamente l’indagine sulle mail.

Dossier dipartimento giustizia Usa sullo scandalo mail Clinton: “Indagini incompiute dall’Fbi per intromissione politica di Obama”

Il Dipartimento di Giustizia Usa aveva analizzato nel 2018 il dossier prodotto dall’Fbi nelle indagini sullo scandalo mail di Hillary Clinton, avanzando numerosi dubbi sulla corretta gestione del caso ed ipotizzando che l’inchiesta fosse stata lasciata incompleta e priva dell’esame di prove fondamentali per volontà politica. L’accusa è stata rivolta in particolare verso Obama e l’ex capo dell’agenzia federale James Comey, che avrebbero agito consapevolmente ignorando documenti per nascondere prove ed evidenze importanti, contenute in otto chiavette Usb, che potevano portare a conclusioni differenti per non rivelare le violazioni dell’ex segretario di stato che poi avrebbe partecipato alla corsa per le elezioni presidenziali nel 2016 contro Trump.

Il presidente della commissione giudiziaria del Senato, Chuck Grassley ha dichiarato “Questo documento dimostra un’estrema mancanza di impegno e di diligenza nelle indagini dell’FBI“, aggiungendo: “L’approccio negligente dell’FBI di Comey e la sua forse intenzionale mancanza di impegno nell’indagine su Clinton sono in netto contrasto con la sua indagine a tutto campo sulla bufala della collusione Trump-Russia, basata sul dossier Steele non corroborato e ora screditato. Il processo decisionale di Comey sa di infezione politica”