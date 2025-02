Scandalo migranti Campania, prosegue l’inchiesta sul giro di pratiche false per l’ingresso di stranieri clandestini, sfruttando i decreti flussi e le agevolazioni normative per agevolare l’arrivo in italia di lavoratori stranieri. Un affare di cui si parlerà anche alla trasmissione Farwest, e che ha fruttato fino ad ora agli intermediari, tra patronati, datori di lavoro, associazioni e referenti di uffici pubblici, oltre 2 milioni di euro. Chiedevano infatti fino a 8 mila euro per ogni pratica, soldi pagati dalle persone che intendevano presentare la domanda e che poi venivano divisi tra i vari soggetti che partecipavano alla truffa.

Sono già state arrestate nell’ambito dell’inchiesta 36 persone, tra queste anche l’ex tesoriere del Pd regione Campania Nicola Salvati, al quale poi sono state revocate le misure cautelari lo scorso 17 febbraio. Dietro l’illecito, come ha confermato l’indagine ci sarebbero stati soprattutto titolari di aziende agricole e cooperative disposti a fornire contratti falsi per l’assunzione di migranti al fine di agevolare la pratica durante i cosiddetti “Click Day“, periodi durante i quali è possibile inviare l’istanza di nulla osta all’ingresso di un lavoratore straniero, nel caso ci siano i requisiti previsti e soprattutto l’opportunità occupazionale.

Campania, scandalo migranti, truffa da oltre 2 milioni di euro per fare entrare clandestini con contratti di lavoro falsi

Campania, prosegue lo scandalo migranti clandestini, entrati illegalmente in Italia grazie ad una rete di intermediari che forniva contratti di lavoro falsi al fine dell’ottenimento del permesso di soggiorno dietro pagamento di una cifra che va dai 7 agli 8 mila euro per pratica. L’inchiesta sul caso, che era sotto osservazione anche per la grande mole di richieste ricevute dalla regione in questione durante il Click Day, si è concentrata soprattutto sulla zona di Salerno e nelle province di Caserta e Napoli, ed in particolare nelle campagne circostanti dove già il lavoro di extracomunitari è molto diffuso.

Qui le cooperative agricole producevano le false assunzioni di personale per poter intascare i soldi che poi venivano opportunamente riciclati in altrettante attività illegali. I coinvolti sono stati accusati di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, falso in atto pubblico, corruzione e autoriciclaggio grazie alla testimonianza chiave di uno degli appartenenti al giro di collaborazione poi pentito, l’imprenditore Raffaele Nappi, che ha raccontato come funzionava il meccanismo di guadagno per consentire ai migranti non solo l’entrata ma anche la permanenza a lungo termine sul territorio.