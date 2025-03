Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato indignano al Grande Fratello. Sabato, 1 marzo, nella Casa più spiata d’Italia, gli inquilini hanno festeggiato il Carnevale, sfoggiando una grande varietà di costumi. Ad attirare l’attenzione, però, sono stati due gieffini in particolare: Shaila e Lorenzo. Il motivo? Pur essendosi lasciati nell’ultima puntata del reality, i due sono stati incollati per l’intera serata, scambiandosi dichiarazioni d’amore tra lacrime e abbracci. Ad un certo punto, la regina li ha inquadrati seduti insieme sul divano in un atteggiamento piuttosto equivoco.

Difatti, si è visto il momento in cui la mano di Shaila è scesa verso le parti basse di Lorenzo, mentre, lui, in silenzio, la osservava con un sorriso. Il video ha fatto il giro del web, scatenando una pioggia di critiche e commenti indignati. Sebbene non sia del tutto chiaro cosa stesse realmente accadendo, in molti hanno immediatamente tratto le conclusioni peggiori, ritenendo inaccettabile un comportamento del genere in televisione. Alla luce di ciò, è intervenuto anche Gabriele Parpiglia, il quale ha commentato la scena incriminata su X, scrivendo: “Ma è andato in onda? Ma davvero?”.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nel mirino al Grande Fratello: il commento di Gabriele Parpiglia

“Ditemi che ho capito male, l’espressione di lui e la regia che li censura”, ha scritto un utente su X, commentando il video di Shaila e Lorenzo sul divano. Al che, Gabriele Parpiglia ha risposto all’utente in questione, chiedendosi se veramente fosse stata mandata in onda una scena simile. “Sdoganiamo il porno in prima serata, dai”, ha poi aggiunto. Ma, non è finita qui. Il giornalista ha poi condiviso un articolo della sua Newsletter, in cui ha espresso la sua opinione sul flop di quest’edizione del GF e sulla controversia legata ai fandom.

Di recente, infatti, si è acceso un dibattito sull’andamento dei televoti, accusando i fan più accaniti di manipolare le votazioni, sovrastando così il pubblico generalista. In seguito al nuovo scandalo che ha coinvolto Shaila e Lorenzo, Parpiglia ha ribadito la sua posizione, sostenendo che la responsabilità di ciò che accade del reality sia principalmente di Alfonso Signorini. A detta sua, il conduttore dovrebbe smettere di scaricare colpe su altri e iniziare a fare un vero “mea culpa“. A questo punto, Signorini deciderà di affrontare quanto accaduto con gli “Shailenzo” nella puntata del Grande Fratello di questa sera, lunedì 3 marzo? Non resta che attendere per scoprirlo.