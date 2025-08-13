Scandalo Stefano De Martino: hacker violano la casa di Caroline Tronelli e diffondono riprese private. È caos.

Stefano De Martino e Caroline Tronelli, scatta la denuncia dopo la violazione

Stefano De Martino è vittima di un gravissimo caso di hackeraggio insieme alla sua attuale fidanzata Caroline Tronelli. In base a quanto ha rivelato su Affari Italiani l’esperto di gossip Gabriele Parpiglia, il conduttore e la compagna si ritrovano ora con alcuni video intimi diffusi sul web impropriamente e nelle ultime ore sono già scattate le denunce. Un attacco informatico terribile, dove gli hacker sono riusciti ad entrare nelle telecamere della casa della Tronelli.

Immediatamente le clip intime della coppia sono circolate su Telegram, su alcuni canali Whatsapp e a quanto si apprende anche su gruppi esteri. Stefano De Martino è dunque vittima di qualcosa di devastante, che purtroppo potrebbe colpire chiunque e non solo persone appartenenti al mondo dello spettacolo. Sempre in base a quanto riporta Parpiglia nella notizia, gli hacker sarebbero riusciti ad avere le credenziali per entrare nelle telecamere ed estrapolarne i video.

Attacco hacker Stefano De Martino, la Polizia Postale cerca di risalire agli hacker

Le immagini rubate delle telecamere contengono sia video intimi che scene di vita quotidiana, e a quanto sembra sono stati diffusi anche su server esteri. E questo è ancora più grave, perchè risulterà più difficile rimuovere il materiale dalla rete. Molto probabilmente, Stefano De Martino e Caroline Tronelli sono stati solo uno sfortunato bersaglio: pare che l’attacco avesse l’intento di rubare molti video di diverse vittime scampate per il rotto della cuffia alla diffusione. Al momento è stato beccato un sito straniero contenente uno dei video della coppia, ma ha subito rimosso il materiale per via delle azioni legali in corso.

La Polizia Postale si sta occupando del caso che ha coinvolto Stefano De Martino e la fidanzata Caroline Tronelli. I due, palesatisi in pubblico da pochissimo tempo, hanno avuto un ‘battesimo’ davvero terribile per la loro relazione. Si cercano in queste ore i responsabili della violazione ricostruendo il percorso digitale delle immagini e provando in tutti i modi di risalire alla fonte. A breve uscirà anche una dichiarazione formale degli avvocati del conduttore, che attesteranno che ci sono già denunce in corso per l’hackeraggio.