Scanzi: “Vorrei vedervi morire come mosche”/ Frasi choc per “giustificare” Conte

Andrea Scanzi è noto per non utilizzare mezze misure per accendere il dibattito sui social network e così accrescere la sua platea, questa volta è andato veramente lungo. Il giornalista, che si definisce una “rockstar”, ha rilanciato delle dichiarazioni parecchio nette: «Fossi in Conte, adotterei le stesse misure anticovid della Svezia e farei selezione negli ospedali come la Svizzera. Poi, mi preparerei 20 kg di popcorn e 10 casse di birra e mi godrei lo spettacolo di vedervi morire come mosche. Sono parole forti, lo so, ma sentirvi lagnare per ogni cazzo di cosa che vi si dice è alienante. “Dittatura sanitaria”, “Conte come il DVCE” e altre vaccate così (pronunciate, spesso, proprio da fascistoidi) fanno ridere, se non ci fosse da piangere. Avete rotto i coglioni con gli autobus pieni zeppi e, ora che vogliono reintrodurre una d.a.d. più forte (per ridurre assembramenti dentro le scuole e nei mezzi pubblici) rompete ancora la fava perché” i vostri figli sono in prigione». Uno sfogo – scritto da una certa Lorena Verucchi – riportato e condiviso, parole choc che hanno acceso immediatamente il dibatto sul web…

ANDREA SCANZI CHOC: BUFERA SUL WEB

Il lungo post riportato e condiviso da Andrea Scanzi ha un altro passaggio particolarmente duro: «Capisco che essere una partita iva, di questi tempi, sia la cosa peggiore che possa esserci. Ma è una pandemia. Tutto il mondo è in questa situazione. Addirittura molto peggio. Cosa era meglio? Tenere il negozio aperto e avere tutti i clienti morti?». E ancora: «Comunque vi invidio. Vorrei essere anche io come voi e urlare ” non ce n’è coviddi!” e avere sempre la verità in tasca, dall’alto della mia cultura maturata presso l’università della vita. Ne usciremo migliori. Manco per il c*zzo». Come già evidenziato, il post di Scanzi – sostanzialmente utile per giustificare le mosse del suo amato premier Conte – ha acceso il dibattito sul web e sono tantissime le critiche e le repliche nette, queste le parole pesantissime di un utente Twitter: «Con il suo ultimo post, Andrea Scanzi ha raggiunto la Fossa delle Marianne della dignità professionale ed umana. Mai visto un tale concentrato di leccaculismo, livore, snobismo e arroganza. È stomachevole. Scanzi è il punto più basso mai raggiunto dal giornalismo italiano».

Testo di Lorena Verucchi.

