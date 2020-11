Scanzi vs Bassetti “A Hiroshima fu un petardo”/ Post ironico, i social non gradiscono

Il giornalista Andrea Scanzi se l’è presa con il noto infettivologo Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del San Martino di Genova, attraverso un post su Facebook. Scanzi ha preso di mira il medico ligure pubblicando una finta copertina di un libro dal titolo “A Horishima fu un petardo. Le scie chimiche dipendono dagli unicorni”, il tutto con tanto di didascalia in cui si legge “Il nuovo verosimile libro di Bassetti. Prefazioni di Salvini. Postfazione di Porro. Presentazione a casa di Toti, alla presenza di Sara Cunial, Trump, Bolsonaro e della buonanima di Jimmy il Fenoneno”. Insomma, una cosa non proprio simpatica per il noto giornalista de Il Fatto Quotidiano, che già in passato aveva definito Bassetti “il virologo che piace alla destra”. Non è infatti la prima volta che Scanzi critica l’operato di Bassetti, come ad esempio quando disse che le previsioni sull’epidemia di covid 19 le aveva sbagliate tutte, definendolo un “minimizzatore”.

SCANZI VS BASSETTI: GLI UTENTI NON GRADISCONO

Peccato però che, come sottolineato dai colleghi de IlGiornale, questo nuovo attacco di Scanzi a Bassetti non sia piaciuto ai più, con numerosi commenti sul web che hanno appunto condannato l’operato del giornalista. “Caro Andrea – scrive ad esempio un utente – io ti voglio invitare a pensare che la verità sta sempre nel mezzo… Ogni tanto potresti anche provare a metterti anche tu nel mezzo, mi sembra tu stia diventando un po’ #faziosetto, #Bassetti non avrà la verità in mano ma neanche #Galli ne #Burioni, perché non parli anche di loro ogni tanto? Ciao un tuo (forse ex) ammiratore”. E ancora: “All inizio ti seguivo volentieri.. Ma ora… Sai solo gongolarti per gli ascolti che fai, pur di fare satira e di sparare a zero sempre sui soliti personaggi oramai pubblichi la qualunque peggio di un giornale di gossip… Anche se potrei condividere i tuoi pensieri il tuo modo di esprimerli è diventato pietoso.. Sei caduto proprio in basso”. Chissà se anche Bassetti replicherà a Scanzi o se lascerà correre…



