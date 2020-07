Scanzi vs Chirico/ Video “Di cose serie non parlo con te”, lei “ennesimo maschilista”

Nel corso della trasmissione In Onda, su La7, è scontro tra Andrea Scanzi e Annalisa Chirico. Ad esordire è stato il giornalista de Il Fatto Quotidiano che ha riportato all’attenzione della Chirico i risultati dei sondaggi su Matteo Salvini con il 35% del consenso contro Conte con oltre il 60%. “Se lei mi dice da brava salviniana che i sondaggi contano solo quando Salvini vince mentre non sono credibili quando gli danno contro ne prendo atto”, ha aggiunto Scanzi. La Chirico ha tentato di replicare alle parole del collega che però ha proseguito duramente: “Se voglio parlare di cose serie parlo con Telese e Parenzo, non con lei”. Parole che hanno fatto appena sorridere i due conduttori mentre la Chirico tentava di evitare la polemica lasciando al telespettatore la libertà di potersi fare un’idea sulla questione, soprattutto dopo le sue parole: “Lei vuole solo far vedere che è l’ennesimo maschilista, io glielo lascio fare”.

SCANZI VS CHIRICO: SCONTRO A IN ONDA

Punto nel vivo, Andrea Scanzi ha allora replicato nuovamente ad Annalisa Chirico: “Chirico non essere così banale citando la carta del maschilista, è di una banalità sconfortante, tu non sai cosa dici, che tu fossi uomo o donna non sai tecnicamente cosa dici”. “Scanzi, dici che vuoi parlare solo con i colleghi, parla con loro!”, ha quindi controbattuto la firma del Foglio. “Ma io parlo con gli spettatori, non con te!”, ha proseguito Scanzi, “Tu sei a Capri che te la godi e io sono qua che parlo con gli spettatori, mi interessano loro non sapere cosa pensa una che ha difeso Feltri quando ha detto i meridionali sono inferiori”. La Chirico ha però risposto al collega smentendo le sue ultime battute ed anzi chiarendo che è “pugliese e meridionale”. Libero Quotidiano ha evidenziato come anche i due conduttori, Telese e Parenzo, abbiano spesso zittito la Chirico “accusandola” di non far parlare Scanzi.

