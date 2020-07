Scarcerato dopo 23 anni: “è innocente”/ Era all’ergastolo: “un inferno vivente”

Se c’è un solo motivo per dire che la pena di morte è una delle più grandi ingiustizie e causa di morte ingiustificata, è una caso come questo. Ma anche con l’ergastolo, pena altrettanto mortale perché toglie al condannato alcuna possibilità di redimersi cosa che dovrebbe essere alla base di ogni pena. All’ergastolo fu infatti condannato Ricky Kidd, un afro americano di Kansas City, nel 1996 dopo essere stato arrestato insieme a un’altra persona con l’accusa di aver sparato e ucciso due persone. All’epoca dei fatti era giovane, 22 anni, aveva tre figli: “Fu un momento terribile che non avrei mai pensato, perché ero innocente” racconta oggi. La giuria lo trovò innocente ma non servì a nulla perché per il giudice era colpevole. Per 18 anni si trovò rinchiuso nella stessa cella, ma grazie al suo buon comportamento potè godere di alcuni piccoli privilegi come maggior tempo all’aperto e visite più numerose dei suoi familiari.

L’INFERNO VIVENTE

Nonostante questo ricorda quegli anni, in tutto 23, come “un inferno vivente” dove ci si trovava in mezzo al razzismo, alla violenza. Ricky ha sempre fatto ricorso protestando la sua innocenza ogni due anni. Finalmente nel 2019 il giudice promise la liberazione se l’accusa non avesse chiesto un nuovo processo entro trenta giorni, cosa che non fece. Il prossimo 15 agosto festeggerà il primo anniversario da uomo libero, presentando in pubblico la sua nuova azienda dedicata a chi vive situazioni simili alle sue. Ha anche scritto un libro raccontando la sua vicenda. Non è più sposato con la moglie dei tempi dell’arresto, ha una nuova compagna e un quinto figlio in arrivo per la fine dell’anno. E soprattutto non conserva rabbia e odio, ma gratitudine e amore per la vita. Una lezione che ogni americano che sostiene la pena di morte dovrebbe leggere, ma anche un pensiero per chi trascorre la vita in carcere da innocente.



© RIPRODUZIONE RISERVATA