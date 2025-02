Scarface, film su Rete 4 diretto da Brian De Palma

Sabato 15 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Rete 4 alle 21:30, in film cult del 1983 dal titolo Scarface. La pellicola di genere noir e gangster è distribuita da ReteItalia, United International Pictures, CIC Vídeo, Lucky Red e prodotta da Universal Pictures ed è diretta dal celebre regista Brian De Palma su sceneggiatura di Oliver Stone.

Nel 2007, De Palma ha ricevuto il Leone d’argento al Festival di Venezia per la miglior regia del film Redacted. Durante il periodo universitario, Brian De Palma fece la conoscenza di Martin Scorsese, Steven Spielberg e Francis Ford Coppola, con i quali iniziò una collaborazione che dura ancora oggi. Tra i suoi titoli più recenti ricordiamo Domino e Passion.

Il protagonista del film Scarface è la star Al Pacino, che nel 1993 ottenne il suo primo Premio Oscar come miglior attore protagonista per Scent of a Woman – Profumo di donna. La sua fama esplose grazie a tre film iconici: Serpico, Il Padrino Parte I e Parte II. Nel cast di Scarface spiccano anche Michelle Pfeiffer, Robert Loggia, Steven Bauer, Miriam Colon e Mary Elizabeth Mastrantonio.

La trama del film Scarface: ascesa e declino di un narcotrafficante

Scarface narra la vicenda di Tony Montana, interpretato da Al Pacino, un immigrato cubano ed ex detenuto che, nel 1980, abbandona il proprio Paese insieme all’amico Manolo “Manny” Ribera (interpretato da Steven Bauer).

Giunti a Miami con altri migranti, i due si ritrovano confinati in un campo per rifugiati. Decisi a riscattarsi dalla povertà, intraprendono lavori umili, ma l’ambizione di Tony, fortemente desideroso di potere, lo spinge verso l’obiettivo di dominare il crimine organizzato.

La svolta nella vita di Tony si presenta quando il boss del narcotraffico Frank Lopez (interpretato da Robert Loggia), nota il suo coraggio e la sua determinazione. Lopez gli affida il compito di negoziare con Alejandro Sosa, un grande produttore boliviano di cocaina.

Colpito dal carisma e dall’intraprendenza di Tony, Sosa accetta di instaurare un’alleanza con lui. Anche Frank Lopez inizialmente nutre fiducia in Tony, ma i rapporti tra i due si deteriorano quando Tony sviluppa un interesse romantico per Elvira Hancock (Michelle Pfeiffer), la moglie di Lopez.

Alla reciproca attrazione tra Elvira e Tony si aggiunge l’ambizione di quest’ultimo di costruire un impero personale nel traffico di droga, alimentando una crescente tensione con Lopez. Dopo un fallito attentato contro la sua vita orchestrato da Lopez, Tony prende definitivamente le distanze dal suo mentore e consolida il proprio dominio criminale.

Tuttavia, la sua ascesa al potere ha un impatto devastante sui rapporti familiari. Sua madre lo rinnega apertamente, mentre il rapporto con la sorella Gina si deteriora a causa della possessività ossessiva di Tony, culminando in un drammatico confronto quando scopre la relazione tra Gina e Manny.

Ormai all’apice del potere e della crudeltà, Tony Montana si afferma come una figura centrale del crimine organizzato. Tuttavia, gli stessi vertici che ha raggiunto segnano l’inizio della sua inesorabile caduta, rivelando la fragilità insita nel mondo che lui stesso ha costruito.