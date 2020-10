Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati/ Terzo matrimonio per l’attrice

Scarlett Johansson e il compagno Colin Jost si sono sposati in gran segreto. L’annuncio delle notte è arrivato dalla pagina Instagram dell’associazione Meals on Wheels America, sostenuta dalla coppiache offre pasti a persone disagiate. Il matrimonio è arrivato dopo tre anni d’amore. L’attrice e Colin Jost stanno insieme da tre anni e si sarebbero sposati qualche giorno fa nonostante l’annuncio sia arrivata poche ore fa. Per l’attrice si tratta del terzo matrimonio. Prima di diventare la moglie di Colin Jost, infatti, è stata sposata con Ryan Reynolds con cui il matrimonio è finito dopo due anni e con il giornalista Romain Dauriac da cui ha avuto la figlia Rose Dorothy che ha sposato nel 2014 e da cui ha divorziato tre anni dopo. Ora sono arrivate le nozze con Colin Jost che, invece, ha pronunciato il fatidico sì per la prima volta.

Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati: l’annuncio sui social

Grande gioia per Scarlett Johansson e Colin Jost che, dopo essersi sposati, non hanno ancora commentato la notizia godendosi il dolce momento in privato. Tuttavia, a confermare le nozze è l’associazione Meals on Wheels America che, su Instagram, ha scritto: “Siamo entusiasti di darvi la notizia che Scarlett Johansson e Colin Jost si sono sposati nel weekend in una cerimonia intima con i parenti più stretti e i loro cari, seguendo le precauzioni e le norme di sicurezza anti-Covid. Il loro desiderio nuziale è aiutare gli anziani che sono più fragili in questo difficile momento, supportando la nostra associazione. Per favore prendete in considerazione l’idea di donare per festeggiare la felicità della coppia“, si legge sotto il post che annuncia il matrimonio già celebrato. Un momento di felicità, dunque, per l’attrice che in Colin Jost ha trovato l’uomo con cui sposarsi per la terza volta.





