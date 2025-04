In lizza per la finale de Il Borgo dei Borghi 2025, tra i più belli d’Italia vi è anche Scarperia, appartenente al comune di Scarperia e San Piero, con circa 8 mila abitanti, della provincia di Firenze, in Toscana. Questa cittadina rappresenta uno dei centri abitati più belli dell’area del Mugello e, fin dall’antichità, è stata un avamposto prezioso per Firenze sulla rotta per Bologna.

Architettura risalente al ‘300 e artisti immortali: il grande patrimonio di Scarperia

Caratterizzata da mura e torri imponenti, Scarperia è una città ricca di luoghi di interesse storico ed artistico, tra cui uno dei più famosi è il Palazzo dei Vicari. Questo edificio è stato eretto nel XIV secolo ispirandosi al progetto del Palazzo Vecchio di Firenze e, nel corso del tempo, ha svolto il doppio ruolo di fortezza e dimora nobiliare. Ancora oggi è possibile ammirare i vari affreschi che decorano questa struttura, in particolare la Madonna con bambino e santi del Ghirlandaio.

Sempre in Piazza dei Vicari è presente l’antico Oratorio della Madonna di Piazza, risalente al XIV secolo e sede storica del rito d’insediamento dei vicari, e la Propositura Santi Jacopo e Filippo una chiesa edificata nel XIV secolo che presenta al suo interno uno splendido tabernacolo opera dell’artista Mino da Fiesole.

Coltelli e automobili: i punti di forza di Scarperia

Ciò che distingue però Scarperia dagli altri borghi della zona è la sua tradizione nella produzione di coltelli, ancora oggi una delle più importanti a livello non solo nazionale ma anche europeo, e che risale addirittura al XV secolo. Proprio rispetto a questa attività sono stati fondati il Museo dei ferri taglienti, dove è possibile scoprire la storia di quest’arte e le varie tipologie di utensili che vengono realizzati da centinaia di secoli, e la Bottega del Coltellinaio, dove è possibile ammirare gli artigiani del luogo all’opera.

Oltre al suo bagaglio storico e artigianale, Scarperia è anche celebre per il suo profondo legame con le automobili, infatti è sede dell’Autodromo Internazionale del Mugello, una delle piste più famose in tutto il mondo e che ogni anno attira milioni di appassionati. In ultimo, ma non per importanza, Scarperia è anche palcoscenico di un evento molto amato, il Diotto, una splendida rievocazione storica che avvolge abitanti e turisti in un’atmosfera indimenticabile. In attesa dell’annuncio del vincitore della trasmissione il Borgo dei Borghi 2025 qui un video con le immagini di Scarperia