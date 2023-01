Scarpette rosse e i sette nani/ Su Italia 1 il film d’animazione coreano

Scarpette rosse e i sette nani, film di Italia 1 in prima serata

Scarpette rosse e i sette nani sarà trasmesso su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 28 gennaio 2023. Si tratta di una pellicola realizzata nella Corea del Sud nel 2019 da diverse case cinematografiche locali e la cui distribuzione viene gestita in Italia dalla Lucky Red. Il soggetto è stato scritto da Woo-suk Yang, Woo-Chul Jung, Woong-sub Ahn e Chang-won Kim.

Nella versione internazionale diversi attori piuttosto conosciuti hanno prestato loro voce per il doppiaggio del film tra cui Chloe Grace Moretz, Sam Claflin, Simon Kassianides, Gina Gershon, Jim Rash e Patrick Warburton.

Scarpette rosse e i sette nani, la trama del film

In Scarpette rosse e i sette nani ci troviamo in un mondo fantastico in cui la principessa delle fate viene imprigionata da un drago cattivo ed estremamente potente. In suo aiuto arrivano sette principi che si fanno apprezzare per il loro coraggio e la capacità di aiutare la principessa combattendo eroicamente il pericoloso drago. Una battaglia davvero straordinaria nel corso della quale i sette principi riescono ad avere la meglio e quindi a salvare la principessa che però viene scambiata per una pericolosa strega per via del suo aspetto fisico.

La donna molto arrabbiata per quanto successo decide di vendicarsi nei confronti dei sette principi lanciando una maledizione secondo la quale ogni qualvolta i principi vengono visti da una persona si trasformano in sette nani di colore verde.

L’unico modo per poter spezzare questo sortilegio è quello di ricevere un bacio dalla donna più bella del mondo. Intanto nel castello la povera Biancaneve sta piangendo il suo papà appena scomparso e legge una lettera con cui le ricorda l’esigenza di trovare un albero di mele che è magico e permetterà di trasformare questi frutti in scarpette rosse. Biancaneve segue le indicazioni lasciate dal padre e in effetti trova questo albero e prende due mele rosse che si trasformano in scarpette.

Non appena le indossa si trasforma in una donna bellissima e per questo viene perseguitata da quella che sarebbe dovuta essere la moglie del suo padre ossia la regina cattiva. Dopo aver consultato il suo specchio magico scopre che Biancaneve è la più bella del mondo e quindi sta oscurando la sua bellezza. Nel frattempo Biancaneve scappa dal palazzo e trova rifugio in una piccola casetta dove vivono i sette nani di colore verde. Da questo momento in poi avrà inizio una incredibile storia che permetterà ai nani di ritrovare la loro sembianze e di sconfiggere anche la terribile strega cattiva.

