Scatta il bacio tra un fidanzato e una single: tradimento a Temptation Island 2025: falò di confronto immediato per una coppia? Lo spoiler

Anticipazioni Temptation Island 2025: scatta il bacio tra Simone e una single che non è Eva Giusti!

Cresce sempre di più l’attesa per il doppio appuntamento settimanale con Temptation Island 2025, le prossime puntate andranno in onda eccezionalmente anche mercoledì 23 luglio (domani) oltre al consueto appuntamento di giovedì 24 luglio. E dalle anticipazioni Temptation Island 2025 si scopre che non mancheranno i colpi di scena e Dagospia ha annunciato il primo tradimento da parte di un fidanzato. Quello che le clip avevano lasciato supporre trova conferma negli spoiler lanciati dal portale di Roberto D’Agostino ha rivelato che ci sarà il primo tradimento.

“Appassionati di corna, tenetevi forte!” si legge sul sito che subito dopo entra nel dettaglio e svela chi nello specifico sarà il fidanzato fedifrago: Simone Margagliotti, il terrapiattista, il personal trainer di 28 anni ‘avrà un incontro ravvicina del terzo tipo con una tentatrice’. Ed i colpi di scena non sono finiti perché la single per la quale perderà la testa non sarà la tentatrice Eva Giusti ma un’altra ragazza ancora misteriosa. Il giovane non riuscirà ‘a non tenere a bada ormoni e lingua’. Insomma nella prossima puntata di Temptation Island 2025 ci sarà il primo tradimento in diretta ed a questo punto non resta che chiedersi come reagirà la fidanzata Sonia B.

Tradimento di Simone a Temptation Island 2025: Sonia B chiederà il falò di confronto immediato

Il percorso di Simone e Sonia B. a Temptation Island 2025 subirà una battuta d’arresto clamorosa. Il 28enne già durante la clip di presentazione aveva ammesso dei tradimenti nei confronti della sua fidanzata: “Nella vita nessuna donna mi ha rifiutato… Io ho avuto tante fantasie che, a volte, sono diventate pure realtà. Ho concretizzato un pensiero che avevo su un’altra persona”. Sonia Barrile sentendo queste dichiarazioni è scoppiata più volta a piangere ed ha cercato di sfogarsi con le altre ragazze, soprattutto con Sonia Mattalia. Come reagirà in puntata alla vista dei filmati compromettenti del bacio tra Simone e la single? Chiederà il falò di confronto immediato oppure deciderà di continuare il suo percorso nei sentimenti e comprendere fino a che punto può spingersi il suo ragazzo?