Scatta il bacio tra Valerio e tentatrice Ary a Temptation Island 2025, lui innamorato: "So quello che provo non mi sono pentito e non penso a Sarah"

Temptation Island 2025, Valerio fa una sorpresa romantica a Sarah e flirta: “Prossima cenetta a Roma”

Dopo la proposta di matrimonio di Antonio a Valentina, la settimana puntata di Temptation Island 2025 si concentra sulla coppia formata da Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni. Mentre la 24enne si è avvicinata al single Salvatore, il cuore romano dopo aver incassato la delusione si è avvicinato molto alla tentatrice Ary, Arianna Mercurio e tra i due sta nascendo qualcosa di più di una semplice simpatia.

Antonio scappa dal falò a Temptation Island 2025, poi fa proposta di nozze a Valentina/ Lei: "Mi sento male"

Valerio organizza una sorpresa in spiaggia per la single Ary, una cenetta romantica in cui si lascia andare a confidenza importanti: “Ultima cenetta qua…magari la prossima a Roma?!” “Sono felice, mai nessuno mi aveva fatto una cosa così” ha ammesso la single mentre Valerio le ha fatto eco: “Mi hai preso proprio tanto…Ho vissuto certe emozioni che mai nella vita avrei pensato di vivere.” Entrambi poi hanno ammesso di sperare di rivedersi fuori”

Antonio fa uno scherzo a Valentina a Temptation Island: "Mi sto innamorando di Marta"/ Lei chiede il falò

Scatta bacio tra Valerio e tentatrice Ary a Temptation Island 2025, lui innamorato: “Non ho pensato a sarah, non sono pentito”

E dopo sguardi dolci e complici abbracciati a guardare il mare, è scattato il bacio tra Valerio e Sarah a Temptation Island 2025. Ed il cuoco romano ha capito di essere innamorato della bella tentatrice tanto da richiedere il falò di confronto con la sua fidanzata Sarah: “Voglio che Sarah vede insieme a me quello che è successo ieri sera con Ary” “È sintomo di maturità” è il commento di Rosario. “Il bacio è stato il giusto contorno, il risultato finale di quello che ho tentato di costruire qua dentro e non me ne pento perché me lo sentivo di fare. E non ho pensato ‘caz*o potevo perdere Sarah.” Nel frattempo quest’ultima vede i video: “Ho finito il mio percorso, hanno inziato una relazione…Sono senza parole.” Che sia il segno della rottura definitiva tra Valerio e Sarah? Stando alle anticipazioni, infatti, pare proprio che Valerio abbia scelto di uscire con la single Ary dal programma di Canale5.



Antonio e Valentina si sposano dopo Temptation Island 2025?/ Sospetti sul matrimonio: cos'è successo