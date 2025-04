Grazie a degli incentivi previsti sui singoli contratti CCNL, c’è la possibilità di usufruire degli scatti di anzianità destinati ai lavoratori apprendisti. La volontà è stata sottoscritta grazie all’intervento di CNA, organizzazioni datoriali e federazioni di categoria.

Seppur i contratti di apprendistato rappresentino del precariato, tuttavia grazie a degli incentivi specifici è possibile sfruttare sia l’opportunità di poter far gavetta ma anche gli incentivi economici come il premio legato alla storicità in azienda.

I NUMERI DEL LAVORO/ Orientamento, un potenziamento che serve non solo ai giovani

Importanti scatti di anzianità per gli apprendisti

Per dare un’occhiata più specifica agli scatti di anzianità a favore degli apprendisti, ecco un esempio pratico di aumenti da erogare a favore di chi lavora in svariati settori: da quello estetico al trattamento del legno, dal mercato alimentare a quello comunicativo.

Riforma pensioni 2025/ M5s e Avs chiedono blocco dei requisiti (ultime notizie 3 aprile)

Settore Codice Importo Decorrenza Estetica ed acconciatura H515 6€ Dal 1° ottobre 2024 Panificazione ed alimentazione E015 10€ Dal 1° gennaio 2025 Lapidei e legno F060 8€ Dal 1° gennaio 2025 Ceramica e chimica, moda e tessile V751 6€ Dal 1° gennaio 2025 Comunicazione C030 10€ Dal 1° gennaio 2025

La validità degli scatti avrà come inizio – da leggere in tabella sotto la voce decorrenza – la data riportata e applicabile dopo il primo biennio portato a termine. Naturalmente la somma aggiuntiva è ai fini reddituali.

Per via dell’emolumento fisso, le nuove cifre non possono essere cumulate con la retribuzione, e questo indipendentemente dal livello e dalla posizione ricoperta dal lavoratore.

Età pensionabile/ Incremento quasi certo, ma il Governo ha "promesso"

Per gli scatti di qualifica successiva tutto ciò che ne consegue sarà inquadrato “da zero”, così da proporzionare e adeguare i nuovi importi.

La gestione nel tempo

La gestione cosiddetta “intertemporale“, crea due situazioni distinte e separate tra loro. Alcuni contratti CCNL prevedono infatti che alcuni scatti di anzianità non debbano tener conto di certi periodi, mentre altri dovrebbero esser valorizzati fin da subito.

Si suggerisce altresì, di verificare il proprio regime e successivamente pensare e simulare la casistica in cui ci si trova, così da prevedere eventuali aumenti e scatti di anzianità.