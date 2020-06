Scatti di follia/ Su Rai 2 il film con Linsey Godfrey e Joshua Hoffman (24 giugno)

Scatti di follia è un film thriller/horror che andrà in onda su Rai 2 il 24 giugno alle 21:20. Diretto da Doug Campbell famoso per realizzare film di questo genere come Ossessione senza fine e Spiati dai vicini, la pellicola è uscita in America nel 2018. La sceneggiatura è stata realizzata da David Chester e nel cast si trovano Joshua Hoffman (Shameless) nel ruolo di David, Elle Army e Linsey Godfrey (The Young and the Restless, Beautiful e vista anche in Days of Our Lives), forse la più conosciuta tra gli attori presenti nel film. Nel cast appaiono anche T.J. Hoban (Passions, Beautiful), Heather Hopkins, Stevie Johnson (Youn and the Restless) e Jamie Luner che è apparso anche in Melrose Place.

Scatti di follia, la trama

La storia di Scatti di follia ruota tutta attorno a Jennifer Higgins, una fotografa di moda inserita nel settore che in seguito ad un esaurimento nervoso scappa a Los Angeles, dove tentare di costruirsi una nuova vita. Qua, lasciata la carriera, inizia invece a lavorare come insegnante di moda e fotografia ed è così che conosce David, un talentuoso e affascinante studente. Riuscire però a lasciarsi alle spalle il crollo psicologico di cui ha sofferto e continua a perseguitarla non è semplice per cui l’ossessione nei confronti di questo ragazzo cresce con il passare con il tempo, anche se tutto è iniziato con l’idea di trasformarlo in un modello da passerella.

Secondo Jennifer infatti il ragazzo ha un talento naturale per la passerella e con qualche consiglio e indicazione potrebbe riuscire a farsi un nome nel settore. Lentamente però la donna comincerà a provare un’interesse morboso nei confronti del ragazzo che la porterà a perdere totalmente la testa e a sporcarsi le mani di sangue.



© RIPRODUZIONE RISERVATA