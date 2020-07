Scatti di follia/ Su Rai 2 il film con Linsey Godfrey (oggi, 10 luglio 2020)

Scatti di follia va in onda su Rai 2 per la prima serata di oggi, venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di un film realizzato nel 2018 negli Stati Uniti d’America dalla casa cinematografica della Johnson production Group in collaborazione con Wild Lights. La regia è stata curata da Doug Campbell con soggetto e sceneggiatura di David Chester, le musiche della colonna sonora sono state composte da Marc Jovani e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a David Dolnik. Nel cast figurano tra gli altri Linsey Godfrey, Joshua Hoffman, Elle Army, Maria Pallas, T.J. Hoban e Paul Toweh.

Scatti di follia, la trama del film

Ecco la trama di Scatti di follia. Jennifer è una fotografa professionista che ha collaborato nel mondo della moda e dello spettacolo con diversi artisti e case di successo. Negli ultimi periodi, tuttavia, la vena artistica è un po’ andata scemando anche in ragione di alcuni atteggiamenti piuttosto incomprensibili che la donna ha avuto nei confronti di alcuni committenti che non riteneva all’altezza delle sue aspettative. Insomma, sembra che gli atteggiamenti siano un segnale inequivocabile di come la sua stabilità mentale sia un pò compromessa. La donna, infatti, è ossessionata dal desiderio di poter avere una relazione amorosa che possa soddisfarla in tutti i sensi. Quando si trova dinnanzi uno giovane studente del liceo locale di nome David piuttosto introverso e soprattutto dedito esclusivamente agli studi, si rende conto delle sue potenzialità e soprattutto se ne innamora follemente. Nonostante lui sia molto più giovane, la fotografa già immagina una relazione all’insegna della passione che magari possa durare per sempre nel tempo. La donna avvicina il giovane studente parlando della possibilità di poter lavorare nel mondo della moda in ragione delle sue caratteristiche fisiche particolarmente adatte e mai sfruttate fino a quel momento.

La donna si occupa della sua immagine ed in particolar modo sceglie per lui il look dei capelli ed i capi di abbigliamento da indossare. Insomma, lo trasforma letteralmente ma questo finisce per avvicinare al giovane ragazzo tante coetanee che fino a quel momento non lo avevano mai preso in considerazione. A questo punto Jennifer si lascia prendere dall’ossessione della gelosia cercando in tutti i modi di sedurre il giovane David con la scusa di poter realizzare per lui un servizio fotografico che possa lanciarlo nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, volendo essere certa di avere David tutto per se, la donna inizia a progettare e pianificare diabolici piani per eliminare quelle ragazzine che lei vede come delle competitor pericolose. Insomma, quella passione diventerà ben presto un’ossessione e soprattutto un dramma portando ad una situazione di pericolo imminente per le stesse ragazze e per il giovane David.

