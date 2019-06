Scavalca per entrare al rave: morto 26enne/ Roma La Sapienza, infilzato da cancellata

Un giovane di 26 anni è morto oggi, a Roma, dopo un brutto incidente nel quale è incappato nella notte di venerdì scorso. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, il ragazzo voleva partecipare alla Notte Bianca, un rave abusivo organizzato tra le mura dell’Università La Sapienza ma onde evitare il pagamento del ticket e la lunga fila per accedere alla disco-Sapienza, avrebbe preferito scavalcare – o almeno tentare di farlo – il muro di cinta al fine di accedere furtivamente. Il suo progetto però non è riuscito a portarlo a termine in quanto il giovane, Francesco G., sarebbe stato infilzato dalla cancellata restando gravemente ferito, il tutto tra l’indifferenza generale. I partecipanti al rave, infatti, avrebbero continuato indisturbati a ballare senza neppure accorgersi del rumore dell’ambulanza giunta per soccorrere il 26enne, trasportato d’Urgenza all’Ospedale Umberto I, dove è stato operato nel pomeriggio di sabato. Nel tentare di scavalcare, infatti, il ragazzo si sarebbe reciso l’arteria femorale giungendo in condizioni gravi, come si legge in un bollettino dell’ospedale che specifica anche la prognosi riservata. Solo pochi istanti fa, la notizia della morte data da RaiNews.

SCAVALCA PER ENTRARE AL RAVE: MORTO 26ENNE: DRAMMA ALLA SAPIENZA

Ormai da anni si è perso il conto di quanti rave siano stati organizzati alla Sapienza a Roma. Party illegali messi in piedi dai collettivi all’interno dell’Ateneo nonostante le denunce del Rettore. A distanza di un mese dall’ultimo Teppa Fest, il grande rave al quale hanno preso parte migliaia di persone, i principali collettivi hanno organizzato la Notte Bianca. Un evento iniziato lo scorso giovedì a Villa Mirafiori e poi culminato con il rave di venerdì notte, al quale il 26enne morto avrebbe voluto partecipare. “Contro la tristezza di chi ci vorrebbe soli e annoiati, continueremo a divertirci, bere, ballare, cantare e emozionarci insieme. La festa siamo noi”, avevano scritto di organizzatori prima che l’evento si trasformasse in una quasi tragedia. Per partecipare al maxi rave erano giunti da ogni parte di Roma e non solo. Francesco era arrivato con un amico ma complice forse la lunga fila all’ingresso avrebbe deciso di scavalcare direttamente, fino a quando qualcosa non va storto e si ferisce gravemente la gamba. Le sue condizioni sin da subito appaiono molto gravi, da qui il trasporto d’urgenza in codice rosso in ospedale, dove fino a pochi minuti fa ha lottato tra la vita e la morte, perdendo però la sua battaglia.

