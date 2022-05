Sceicco Khalifa bin Zayed è morto/ Presidente Emirati Arabi stroncato da malattia

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Khalifa bin Zayed al Nahyan, è morto all’età di 73 anni. La notizia è stata confermata dalle agenzie di stampa statali: lo sceicco è stato stroncato da una malattia. Le autorità hanno annunciato un periodo di lutto di 40 giorni.

In carica dal 2004, Khalifa bin Zayed è stato il secondo presidente del Paese del Golfo ed è noto per aver contribuito a portare gli Emirati Arabi Uniti alla ribalta globale e per aver guidato il Paese nei momenti turbolenti legati alla crisi finanziaria del 2008. “Il Ministero degli Affari Presidenziali esprime il proprio cordoglio con il popolo degli Emirati Arabi Uniti, la nazione araba e islamica e il mondo intero per la scomparsa di Sua Altezza lo sceicco Khalifa bin Zayed Al Nahyan, il presidente degli Emirati Arabi Uniti”, si legge in una dichiarazione dell’agenzia di stampa statale WAM.

Lo sceicco Khalifa bin Zayed è morto: aveva 73 anni

Lo sceicco Khalifa bin Zayed è stato colpito da un ictus nel 2014 e fu sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Nel corso degli ultimi anni le apparizioni pubbliche sono diminuite, ha presenziato pressoché esclusivamente agli eventi cerimoniali. Il fratello, il principe ereditario di Abu Dhabi, lo sceicco Mohammed bin Zayed, è stato ampiamente considerato come il sovrano de facto degli Emirati Arabi Uniti, ovvero come colui gestisce gli affari quotidiani del paese. Prima di assumere la presidenza, è stato principe ereditario di Abu Dhabi e capo del Consiglio Supremo del Petrolio di Abu Dhabi, il più alto organo decisionale energetico dell’emirato ricco di petrolio. Tanti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, questo il tweet pubblicato dal presidente americano Joe Biden: “Jill ed io siamo stati profondamente rattristati nell’apprendere della morte dello sceicco Khalifa bin Zayed al Nahyan. Khalifa è stato un vero partner e amico degli Stati Uniti durante il suo mandato decennale da presidente degli Emirati Arabi Uniti. A nome del popolo americano, porgo le mie condoglianze alla famiglia dello sceicco Khalifa e a tutti gli Emirati mentre piangono questa grande perdita. Onoreremo la sua memoria continuando a rafforzare i legami di lunga data tra i governi e i popoli degli Stati Uniti e degli Emirati Arabi Uniti”.

