Scelta Andrea Nicole, chi è?/ Uomini e Donne: Ciprian e Alessandro in ansia

Scelta Andrea Nicole a Uomini e Donne

Chi è la scelta di Andrea Nicole? Il momento della verità è finalmente arrivato. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni sulla registrazione nel corso della quale è giunto al capolinea il percorso di Andrea Nicole, oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, salvo colpi di scena, sarà trasmessa la fatidica scelta di Andrea Nicole. Quella della tronista, come hanno svelato le anticipazioni del Vicolo delle news, non sarà una scelta classica come quelle a cui è abituato il pubblico di Uomini e Donne. Andrea Nicole, infatti, sceglierà il ragazzo che è entrato ufficialmente nel suo cuore in modo particolare.

Niente ultime esterne, niente videoclip con i momenti migliori vissuti con entrambi i corteggiatori e niente atmosfera romantica. Quella della tronista sarà una scelta particolare.

Andrea Nicole sceglie tra Alessandro e Ciprian

Alessandro o Ciprian? Chi è la scelta di Andrea Nicole? Entrambi i corteggiatori sono riusciti, seppur con due carattere diversi, ad entrare nel cuore della tronista di Uomini e Donne che non ha mai negato di avere più fiducia in Alessandro, ma di essere profondamente interessata a Ciprian con cui ci sono stati più discussioni.

Dopo mesi di corteggiamento, il percorso nel dating show di canale 5 di Andrea Nicole sta per concludersi. Dopo essersi raccontata senza filtri, dopo aver pianto, sorriso ed essersi emozionata, la tronista è pronta a lasciare il trono con l’uomo che ha conquistato il suo cuore. Il pubblico è diviso a metà tra Alessandro e Ciprian: chi sarà, dunque, la scelta definitiva?

