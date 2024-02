SCELTA BRANDO A UOMINI E DONNE: CHI È?/ Il tronista ancora dubbioso ma bacia sia Beatriz che Raffaella

Scelta Brando a Uomini e Donne: il tronista bacia Beatriz e Raffaella

Nessuna scelta per Brando che, nella registrazione di Uomini e Donne del 12 febbraio, non ha ancora annunciato il nome della corteggiatrice scelta. Come svelano le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, Brando ha portato in esterna sia Beatriz che Raffaella e ha baciato entrambe. In studio, il tronista, al centro, si è confrontato sia con Beatriz che con Raffaella. Contrariamente alle precedenti registrazioni, nonostante il tronista abbia baciato entrambe e non abbia affatto accennato ad una scelta, sono rimaste tranquille.

Nessuna discussione e niente lacrime in studio per Beatriz e Raffaella che, tuttavia, non nascondono di essere stanche e di voler presto una scelta da parte di Brando il quale, tuttavia, non nasconde di avere ancora dei dubbi da sciogliere e di non riuscire a scegliere tra le due per le quali prova un forte interesse (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Scelta Brando a Uomini e Donne: quando il momento?

Il momento della scelta di Brando a Uomini e Donne si avvicina sempre di più. Il tronista è presente in trasmissione dalla prima puntata dell’attuale stagione e per lui è ormai arrivato il momento di scegliere tra Beatriz e Raffaella, le due corteggiatrici che hanno saputo conquistare le sue attenzioni. Molto diverse tra loro, hanno avuto un percorso differente con Brando. Il tronista, infatti, non ha mai nascosto di essere stato subito attratto da Beatriz con cui ha anche fatto le sue prime esterne. Con Raffaella, invece, l’interesse è diventato gradatamente sempre più forte. Inizialmente, infatti, il tronista non provava alcuna attrazione nei confronti di Raffaella, ma conoscendola si è avvicinato sempre di più al punto da non essere ancora riuscito a scegliere tra le due.

Quel momento, tuttavia, potrebbe essere finalmente arrivato. Nelle scorse registrazioni, infatti, Brando ha annunciato che avrebbe fatto le ultime esterne con Raffaella e Beatriz senza, però, svelare la data dell’effettiva scelta. Quel momento sarà arrivato nel corso della registrazione del 12 febbraio?

Brando: le ultime esterne con Raffaella e Beatriz

Nelle scorse registrazioni di Uomini e Donne, Brando ha vissuto nuovamente momenti di tensione con Beatriz che, dopo non essersi presentata in esterna, ha anche litigato pesantemente con Tina Cipollari. Brando non ha nascosto di essere stanco di tale atteggiamento di Beatriz mentre Raffaella continua ad essere convinta che, in ogni caso, sarà proprio Beatriz la scelta del tronista.

La Scuotto, nelle ultime puntate, ha accusato Brando di darle poche attenzioni e di aver sempre fatto tutto per Beatriz al punto da essere stata sul punto di andare via. Dopo alcuni confronti, Raffaella ha comunque deciso di restare e giocarsi tutte le chance per lasciare il programma con Brando: ci riuscirà?











