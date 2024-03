Scelta Brando a Uomini e Donne: chi è? Raffaella/ Stanno ancora insieme dopo il programma? La verità

Chi è la scelta di Brando a Uomini e Donne tra Beatriz e Raffaella? Le anticipazioni

Oggi 26 marzo 2024, nella puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5, Brando Ephrikian farà la sua scelta. Il tronista chiude il suo tortuoso percorso, fatto di alti e bassi, annunciando chi tra le due corteggiatrici rimaste per lui è la donna che vuole al suo fianco per intraprendere una vera e propria relazione fuori dal programma. Le due ragazze sono Beatriz D’Orsi, 25enne che vive a Milano, e Raffaella Scuotto, 25enne di Napoli.

Le anticipazioni di Uomini e Donne ci svelano che la scelta di Brando è ricaduta su Raffaella Scotto. Per alcuni è stato un colpo di scena, per altri, invece, una scelta quasi ovvia, soprattutto visto quanto accaduto nelle ultime settimane che hanno anticipato la decisione del tronista. Nelle ultime puntate, Brando ha avuto molti scontri con le corteggiatrici, che sono addirittura arrivate a non presentarsi in studio.

Quando Beatriz e Raffaella hanno poi fatto il loro ritorno in studio per l’annunciata scelta, Brando si è tirato indietro, dicendosi non ancora pronto e chiedendo, anzi, ancora tempo per pensare. Il tempo preso lo porta nella puntata di oggi ad annunciare che la sua scelta, e dunque la sua fidanzata, è Raffaella Scuotto.

Chiaramente la scelta è stata registrata giorni fa, il 12 marzo. Sono dunque trascorse quasi due settimane, durante le quali i fan di Uomini e Donne hanno iniziato a chiedersi come stesse andando la storia d’amore, appena iniziata, tra Brando e Raffaella. Il fatto che non venissero postate foto insieme dai diretti interessati ha già allarmato i fan, soprattutto perché Raffaella è regolarmente tornata su Instagram, postando scatti con le amiche. Perché, allora, non postarne anche con Brando? C’è chi ha pensato che i due siano già in crisi, la realtà è però che non possono postare foto insieme fino alla messa in onda della scelta. La fatidica foto è dunque attesa per oggi.

